- Environ 455 postes d'enseignants permanents restent vacants au Brandebourg

Pour l'année académique à venir, il reste encore 455 postes d'enseignants à temps plein vacants dans le Brandebourg. Selon Steffen Freiberg (SPD), ministre de l'Éducation, lors d'une conférence de presse à la chancellerie de l'État le 29 août, 378 de ces postes ont été publiés. L'écart entre les deux chiffres est attribué aux processus de recrutement en cours et aux postes qui n'ont pas encore été annoncés, a expliqué le ministère.

Concernant les postes vacants, Freiberg a admis : "Il était prévisible que nous ne pourrions pas combler entirely le vide." Il a souligné que la situation ne pouvait être édulcorée et que le manque d'enseignants était le plus grand défi, affectant toutes les écoles de l'État.

Cependant, le ministre a rassuré que les heures d'enseignement principales seraient maintenues pour toutes les écoles. En cas de besoin, les coupes seraient d'abord faites dans les matières optionnelles, et si cela devenait vraiment serré, les heures de soutien seraient réduites. "L'impact varie", a déclaré Freiberg. Les grandes écoles sont mieux équipées pour gérer les pénuries que les petites.

De nombreux enseignants recrues récemment

Au total, 1 512 enseignants ont été embauchés en permanence et 1 601 temporairement. Cela comprend environ 1 700 enseignants recrues. Selon le ministre, cela signifie qu'il y a autant d'enseignants travaillant dans les écoles du Brandebourg qu'il y en a eu ces dernières deux décennies.

Cela est également dû à des initiatives telles que le programme 63+, qui soutient la poursuite de l'emploi des enseignants. Jusqu'à présent, plus de 430 enseignants ont bénéficié de ce programme pour l'année scolaire à venir.

Freiberg a mentionné qu'ils envisageaient d'utiliser des postes de la faculté d'éducation de l'Université de Potsdam pour combler le manque d'enseignants, en déclarant : "Nous étudions la possibilité d'embaucher des enseignants de la faculté d'éducation de l'Université de Potsdam".

Pour lutter contre le manque d'enseignants, Freiberg a suggéré : "En outre, nous prévoyons de collaborer plus étroitement avec l'Université de Potsdam pour former et éduquer plus d'enseignants pour notre État".

