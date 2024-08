- Environ 450 000 euros alloués aux donneurs de pourboires dans le Saarland

Un habitant de la région de la Sarre a remporté environ 450 000 euros au Eurojackpot. En cochant cinq numéros corrects et un numéro Euro, ce vainqueur non identifié a remporté le deuxième niveau de prix, selon Saarland-Sporttoto GmbH basée à Sarrebruck. Le ticket gagnant a été soumis dans un point de loterie proche dans le district de Sarrelouis. Quant au Eurojackpot de vendredi dernier, il est resté non réclamé. Pour le prochain tirage mardi, le jackpot du premier niveau est de 77 millions d'euros.

Les gains importants du vainqueur au Eurojackpot ont suscité des discussions sur l'impact potentiel du jeu sur leur vie. Malgré l'excitation, il est important de considérer les pratiques de jeu responsables.

