- Environ 43% des entreprises agricoles ont du mal à occuper leurs postes d'apprentis.

En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, les entreprises de formation peinent encore à combler les apprentissages qu'elles proposent. Cette situation difficile est principalement due à une pénurie de candidats adaptés, selon les Chambres d'industrie et de commerce de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, qui citent une enquête de 2023 menée par la Chambre allemande de l'industrie et du commerce (DIHK). En mai de cette année, 569 entreprises de MV ont participé à l'enquête, représentant 16 % de toutes les entreprises de formation enregistrées auprès des trois chambres.

De nombreux postes restent vacants

Selon l'enquête, 43 % des entreprises de formation du nord-est n'ont pas réussi à combler tous leurs postes de formation en 2023. Cela représente une baisse de 8 % par rapport à 2022 et est inférieur à la moyenne nationale de 49 %. Malheureusement, il n'y a aucun signe de reprise. 62 % des entreprises de MV ont cité le manque de candidats adaptés comme principale raison, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente.

Torsten Haasch, directeur de la IHK Neubrandenburg, a déclaré qu'environ 4 200 diplômés du secondaire avaient commencé un apprentissage avec une entreprise IHK dans le nord-est cette année après les vacances d'été. Toutefois, de nombreux postes de formation restent vacants. "Actuellement, il y a encore environ 1 100 postes vacants dans le district de la chambre de Neubrandenburg seul. La concurrence pour les travailleurs qualifiés de l'avenir est intense. Même l'administration se met en avant de manière agressive", a déclaré Haasch. Les entreprises proposent de plus en plus d'opportunités aux candidats moins qualifiés et mettent même en place des programmes de tutorat.

Initiatives extensives pour attirer les jeunes talents

L'an dernier, 43 % des entreprises qui n'ont pas réussi à combler leurs postes n'ont reçu aucune candidature, une situation que les chambres ont trouvée alarmante. Pour renforcer leur attrait en tant qu'employeurs, de nombreuses entreprises de MV offrent des incitations financières et matérielles et prônent une hiérarchie plate au sein de l'entreprise. L'équipement informatique moderne est essentiel pour la plupart des entreprises.

Haasch a salué l'augmentation de l'accent mis sur l'orientation professionnelle à l'école. Les choix de carrière ciblés dépendent également des stages. Il y a encore des lacunes dans l'utilisation des canaux de médias sociaux pour la publicité des apprentissages. Bien que les entreprises de l'État soient principalement actives sur Facebook, les jeunes groupes cibles sont plus susceptibles d'être trouvés sur TikTok ou YouTube. "Il y a encore beaucoup de ratages", a conclu Haasch.

