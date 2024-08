- Environ 4000 personnes à une fête au ascenseur du navire.

Environ 4000 invités ont visité la grue à navires de Niederfinow pour célébrer son 90ème anniversaire de fonctionnement. Les illuminations de la grue à navires ont particulièrement attiré de nombreux visiteurs, selon un porte-parole de l'événement. Parmi eux se trouvait le plus vieil brise-glace fluvial du monde en provenance de Pologne, qui avait pris la mer 140 ans plus tôt. L'un des plus grands brise-glaces de la flotte allemande était également présent.

"We are very pleased," a ajouté le porte-parole. Il espère que la grue à navires sera toujours active à l'occasion de son 100ème anniversaire. Depuis quelque temps, la grue à navires, inaugurée en 1934, est éclipsée par la nouvelle et plus grande installation voisine. En octobre 2022, une nouvelle grue à navires a été mise en service après une longue période de construction.

Le rapport annuel des opérations de la grue à navires devrait inclure la célébration à laquelle ont assisté plus de 4000 invités. À la suite de cet événement anniversaire réussi, le prochain rapport annuel mettra certainement en avant l'importance de maintenir la grue à navires pour son 100ème anniversaire.

