- Environ 400 nouveaux étudiants commencent leurs études dans la région sud-ouest, en se superposant à l'effectif étudiant existant.

Ce nouveau calendrier scolaire dans le Sud-Ouest, des enseignants non formés sont embauchés dans divers établissements scolaires pour faire face à la pénurie d'enseignants. Selon la déclaration du ministère de l'Éducation, environ 400 de ces enseignants rejoignent le programme d'entrée directe dans les écoles de Bade-Wurtemberg.

Ces enseignants proviennent de divers horizons professionnels et commencent directement leur carrière d'enseignant en classe. Ils suivront parallèlement une formation pédagogique de deux ans et devront passer le même examen que les futurs enseignants diplômés. S'ils réussissent, ils peuvent être embauchés de manière permanente, selon le ministère.

Le programme d'entrée directe est également mis en place dans les lycées et les centres d'éducation spécialisée (SBBZ).

Le gouvernement du Sud-Ouest embauche des enseignants débutants pour lutter contre la pénurie d'enseignants. Lors de l'année scolaire précédente, il y avait 890 postes d'enseignants vacants, et au début de la dernière année scolaire, il y en avait 565. L'année dernière, l'entrée directe a été mise en place dans les écoles primaires et les écoles secondaires inférieures. Cette année, elle est mise en place dans les lycées et les SBBZ.

La plupart des enseignants débutants rejoignent les écoles professionnelles, avec 236 enseignants commençant cette année scolaire. Au niveau des SBBZ, l'État embauche 59 enseignants de matières et enseignants techniques, ainsi que 15 enseignants scientifiques pour l'éducation spécialisée. Il y a 46 enseignants débutants qui commencent dans les écoles polyvalentes, 30 dans les écoles primaires et 12 dans les lycées.

"Outils crucial pour le recrutement d'enseignants"

"L'entrée directe n'est pas seulement un outil crucial pour le recrutement d'enseignants", a déclaré le secrétaire d'État Volker Schebesta (CDU). "Les parcours des enseignants débutants montrent différentes opportunités de développement professionnel". Son collègue des Verts, Sandra Boser, a souligné : "L'entrée directe est un soutien essentiel pour nos écoles. Les expériences variées des nouveaux enseignants apportent de la vitalité à la vie scolaire et offrent de nouvelles perspectives à tous les acteurs impliqués."

Selon le ministère, les enseignants débutants sont particulièrement importants dans les SBBZ. "L'entrée directe est une mesure indispensable dans ces écoles pour garantir que l'enseignement, et donc l'éducation des enfants et des jeunes en difficulté, est maintenu", a-t-il déclaré.

Le programme d'entrée directe, un outil crucial pour le recrutement d'enseignants, suit les exigences de la conformité croisée pour garantir que ces individus non formés suivent une formation pédagogique et passent les mêmes examens que les futurs enseignants diplômés. Le gouvernement du Sud-Ouest reconnaît que l'entrée directe est non seulement bénéfique pour faire face à la pénurie d'enseignants, mais elle offre également des expériences variées et de nouvelles perspectives, contribuant positivement à la vie scolaire.

