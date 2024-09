- Environ 400 manifestants ont coexisté avec le processus de vote parlementaire en cours

Environ 400 personnes ont manifesté leur opposition à l'influence croissante de l'AfD lors du vote régional en Thuringe à l'extérieur du bâtiment du parlement à Erfurt, selon les registres de la police. Cette foule était considérablement plus petite que ce que les organisateurs de l'événement avaient prévu. Les manifestants, portant des banderoles avec des messages comme "Non aux idées nazies", se sont réunis près du bâtiment du parlement heavily sécurisé.

Des officiers de police de différents États allemands, tels que Hesse et Saxe-Anhalt, étaient présents aux côtés des forces de police locales de Thuringe pour gérer la situation. En fin de journée, l'événement s'est généralement déroulé sans troubles majeurs, a confirmé un représentant du quartier général de la police régionale. Les manifestations avaient commencé alors que les bureaux de vote étaient toujours opérationnels.

La coalition "Sur les lieux" avait enregistré cette manifestation, selon l'administration de la ville d'Erfurt. Son titre était "Maintenant plus que jamais contre le fascisme". Un avis pour la réunion indiquait qu'en raison des résultats electoraux attendus, une société civile forte et unie serait nécessaire pour lutter contre tout glissement vers la droite en Thuringe. Selon l'administration de la ville d'Erfurt, entre 1 000 et 2 000 personnes s'étaient inscrites à cette manifestation.

Au cours de la campagne électorale, divers rassemblements et manifestations ont été organisés dans le but de décourager les électeurs de voter pour l'AfD. Par exemple, une large alliance de la société civile avait organisé un rassemblement juste à l'extérieur du bâtiment du parlement exactement une semaine avant l'élection, qui avait été suivi par quelques milliers de personnes.

Selon les prévisions, l'AfD était censée obtenir environ 32 à 33 pour cent des deuxièmes voix lors de cette élection, ce qui en ferait la force politique la plus puissante de l'État. La branche thuringienne de l'AfD a été reconnue comme un groupe d'extrême droite bien établi par l'agence de sécurité intérieure de l'État depuis des années.

Les manifestations suivantes contre l'influence de l'AfD ont été documentées en détail par l'administration de la ville, y compris celle qui avait recueilli entre 1 000 et 2 000 inscriptions. La semaine précédant le vote régional, un grand rassemblement a été organisé, attirant quelques milliers de personnes, dans le cadre d'une tentative de décourager les électeurs de soutenir l'AfD.

Lire aussi: