- Environ 400 000 personnes se rendent quotidiennement à Hambourg.

Hambourg, étant le principal aimant pour les travailleurs journaliers en Allemagne, suit de près Munich et Francfort dans ce domaine, selon les données de l'Institut fédéral pour la construction, les affaires urbaines et la recherche spatiale (BBSR) de Bonn pour l'année 2022. Cet institut a rapporté qu'un total de 391 900 personnes relevant de la sécurité sociale se rendaient au travail dans cette ville. Berlin occupait la deuxième place avec légèrement moins de travailleurs, soit 391 200.

En 2023, après la période de Corona et l'augmentation de l'emploi, le nombre total de travailleurs dans tout le pays a augmenté de manière significative de 140 000 personnes. C'est à Hambourg que l'augmentation du nombre de travailleurs journaliers a été la plus importante, avec 13 200 personnes supplémentaires. Munich, Berlin et Düsseldorf ont connu des augmentations plus modestes, avec respectivement 10 900, 8 800 et 8 300 travailleurs supplémentaires. Au niveau national, environ 20,5 millions de personnes contribuent au déplacement journalier entre leur domicile et leur lieu de travail. Environ 7,1 millions de ces personnes effectuent des trajets dépassant 30 kilomètres, mais il n'est pas clair s'ils les effectuent quotidiennement ou s'ils travaillent principalement à distance.

Les distances de déplacement des propriétaires de logements à Hambourg vers leur lieu de travail sont généralement plus courtes que celles des travailleurs vivant dans les régions environnantes. En 2023, les habitants de Hambourg ont parcouru en moyenne 11,7 kilomètres pour se rendre au travail. Les distances de déplacement dans les districts limitrophes tels que Pinneberg, Segeberg et Stormarn étaient beaucoup plus importantes, allant de 20 à 22 kilomètres. Les employés du Duché de Lauenburg ont parcouru les trajets les plus longs, avec une moyenne de 25,7 kilomètres, suivis de Harburg, avec 25,3 kilomètres, et Stade, en Basse-Saxe, avec une moyenne de 23,3 kilomètres.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'augmentation des distances de déplacement en Allemagne, qui affecte l'équilibre travail-vie personnelle et la durabilité environnementale. Bien que Hambourg ait la distance moyenne de déplacement la plus courte parmi les grandes villes, ses habitants dans les districts tels que Pinneberg, Segeberg et Stormarn doivent encore parcourir de plus longs trajets, similaires à ceux des autres pays de l'UE.

Lire aussi: