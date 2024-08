- Environ 4.000 personnes ont assisté à l'inauguration du Friedrich-Schau à Dresde.

Environ 4 000 personnes ont visité l'exposition "Caspar David Friedrich : où tout a commencé" à Dresde lors de son premier week-end. Les Collections d'Art de l'État (SKD) ont exprimé leur excitation pour les mois à venir, déclarant : "Nous sommes impatients." Les semaines à venir sont déjà bien remplies, selon le SKD. L'exposition offre suffisamment d'espace pour admirer l'art grâce à son système d'entrée avec billets à horaires fixes. Il est conseillé aux personnes ayant besoin de billets de dernière minute de considérer les ouvertures du jeudi au samedi soir.

L'Albertinum et le Cabinet des Estampes concluent la série d'événements commémorant le 250ème anniversaire du maître du romantisme allemand. Plus de 200 œuvres offrent un aperçu des capacités artistiques, du monde émotionnel et de l'environnement créatif de Friedrich. Le SKD présente sa collection de peintures et de dessins de Friedrich, né à Greifswald et ayant passé plus de 40 ans à Dresde, au cœur de sa vie.

Friedrich est arrivé à Dresde en 1798, principalement pour étudier les œuvres des maîtres anciens à la Galerie de Peinture. Après s'être installé dans la ville, il a commencé à peindre en 1807 et est devenu une figure importante du romantisme allemand. Friedrich a non seulement participé aux débats artistiques, mais a également puisé son inspiration dans les environs de la ville, a fondé une famille et a tissé un large réseau de relations. Il est décédé en mai 1840 dans la ville de l'Elbe.

