- Environ 378 étudiants optent pour l'enseignement volontaire à MV

En Mecklenburg-Vorpommern, l'année scolaire 2024-2025 à venir, les étudiants ont la possibilité de suivre une 10ème année supplémentaire et volontaire dans les écoles locales et les écoles polyvalentes. Selon les données fournies par le département de l'éducation, cette option sera utilisée par 378 étudiants répartis dans 29 classes dans 24 différents endroits. Cette initiative vise principalement à aider les étudiants qui ont besoin de plus de temps pour comprendre le programme. Elle améliore leurs chances d'obtenir un diplôme de fin d'études nationalement reconnu.

La ministre de l'Éducation Simone Oldenburg (Parti de gauche) a exprimé ses vœux de réussite, déclarant : "Je leur souhaite succès dans leur entreprise pour atteindre leurs objectifs personnels." Pour l'année scolaire précédente 2023-2024, 320 étudiants ont opté pour ce programme lors de son lancement. Parmi eux, 265 étudiants ont réussi, ce qui représente un taux de réussite impressionnant de 83%.

Le financement de cette 10ème année supplémentaire s'élève à 24 millions d'euros et est issu du Fonds social européen Plus et de l'État de Mecklenburg-Vorpommern, jusqu'en 2028.

