- Environ 35 morts dans la chaîne de montagnes bavaroise.

Dans les Alpes bavaroises, au moins 35 personnes ont trouvé la mort cette année - "et cela avant même que la saison de randonnée principale ne soit vraiment lancée", a déclaré le ministre de l'Intérieur et des Sports de Bavière, Joachim Herrmann (CSU), lors d'un exercice de sauvetage au Berggasthof Hocheck près d'Oberaudorf.

Taux de mortalité plus élevés en début de saison

L'année dernière, les Alpes bavaroises ont enregistré 21 décès à la même période. Le total des décès pour 2023 s'élevait à 41. La tendance alarmante de cette année se concentre autour de la région de la Zugspitze, où six personnes ont déjà péri. Cependant, des décès ont également eu lieu dans d'autres régions alpines.

Le week-end dernier, les équipes de sauvetage dans les Alpes de Chiemgau ont découvert une randonneuse de 53 ans qui avait tragiquement trouvé la mort. Les forces de l'ordre pensent que la femme est tombée d'environ 60 mètres, ce qui a entraîné des blessures mortelles. Mercredi dernier, une jeune femme de 23 ans a également trouvé la mort - six jours après avoir subi de graves blessures dans une chute d'environ 70 mètres sur une voie d'escalade du Tegelberg dans l'Allgäu.

Neige persistante jusqu'à l'été

Herrmann a souligné que le changement climatique aggravait les risques dans les montagnes. "Les avalanches accrues dues à la fonte du pergélisol peuvent endommager ou même rendre les sentiers impraticables", a-t-il déclaré. "De plus, les chutes de neige inhabituelles de l'hiver dernier à haute altitude ont assuré que la neige persiste jusqu'à la saison estivale, augmentant ainsi le risque d'accidents."

Conditions montagneuses changeantes

Les alpinistes doivent être conscients que les conditions en montagne évoluent, a averti Stefan Winter, responsable du développement sportif à l'Association allemande de la montagne (DAV). "La surprise est particulièrement grande lorsque, par exemple, un sentier n'est plus là parce qu'il a simplement disparu, car des rochers se sont détachés, sont tombés dans la vallée et ont modifié la situation au sol."

La DAV cherche à sensibiliser les alpinistes au fait qu'ils sont de plus en plus et de manière plus grave affectés par des dangers reconnus tels que les chutes de rochers. Pour ce faire, des associations internationales ont formulé dix recommandations pour l'alpinisme. Le ministre de l'Intérieur Herrmann encourage les alpinistes à planifier soigneusement leurs excursions en montagne, à éviter les risques inutiles et à tenir compte des autres.

La forme physique est un facteur important

Cependant, la forme physique est également un facteur déterminant pour la sécurité dans les montagnes, a déclaré Klaus Stöttner, président du Kuratorium für alpine Sicherheit. "Les problèmes cardiaques et circulatoires sont les causes les plus courantes d'accidents dans les Alpes bavaroises et autrichiennes", a-t-il déclaré.

La prévention et l'intervention précoce, ainsi qu'une planification prudente de la tournée, sont donc essentielles, a déclaré Peter Paal, directeur médical de la Société autrichienne de médecine alpine et d'altitude. Alors que le danger principal à la descente est de trébucher et de tomber en raison d'une excursion en montagne trop longue, le risque à la montée est l'arrêt cardiaque soudain.

Des secours rapides sont donc essentiels, a insisté Paal. Seuls si la RCR et la défibrillation sont entreprises dans les cinq premières minutes d'une crise cardiaque, les chances de survie et de reprise de la vie quotidienne sont bonnes, a déclaré le médecin.

La police a été impliquée dans l'enquête sur l'accident de la randonneuse de 53 ans, car elle pensait qu'elle était tombée d'environ 60 mètres. Les chutes de neige importantes de l'hiver dernier, qui persistent jusqu'à l'été, ont rendu les sentiers de montagne plus dangereux et pourraient potentiellement entraîner plus de sauvetages de la police.

