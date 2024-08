- Environ 34 600 personnes commenceront à suivre une formation en 2023

En 2023, environ 6,3 pour cent de personnes supplémentaires ont commencé un apprentissage en Hesse par rapport à l'année précédente. Selon les données de l'Office statistique de l'État de Wiesbaden, un total de 34 600 individus ont signé de nouveaux contrats d'apprentissage dual l'an dernier. Ce chiffre est encore inférieur à celui de l'année précédant la pandémie de Corona, qui avait vu 37 000 nouveaux apprentis. Entre 2020 et 2022, les chiffres oscillaient entre 32 500 et 32 600.

Plus d'un tiers (35,5 pour cent) des apprentis ayant commencé en 2023 étaient des femmes, selon l'office statistique de l'État. L'âge moyen de ceux ayant signé un nouveau contrat était d'environ 20 ans. La plupart avaient un diplôme de fin d'études secondaires (environ 42 pour cent), suivi du diplôme d'accès à l'enseignement supérieur général ou technique (environ 27 pour cent) et du diplôme de fin d'études secondaires inférieures (environ 26 pour cent). Peu ont commencé leur apprentissage sans diplôme scolaire.

L'augmentation des apprentissages en Hesse pourrait contribuer positivement à l'emploi et à la sécurité sociale dans la région. Pour assurer le succès et la sécurité à long terme, il est crucial que ces apprentis terminent leur formation et obtiennent un emploi stable par la suite.

