Environ 30 000 postes chez Volkswagen pourraient être en danger.

Volkswagen, le célèbre constructeur automobile, fait face à des difficultés financières et a résilié les contrats de travail avec les syndicats, dans le but de les remplacer par de nouveaux. Selon un rapport, le plus grand constructeur automobile d'Europe prévoit de réduire massivement son effectif, avec environ 25% des emplois en Allemagne menacés.

Le groupe Volkswagen en difficulté pourrait potentiellement réduire jusqu'à 30 000 emplois en Allemagne à long terme, selon un rapport du "Manager-Magazin". De plus, le magazine affirme que le directeur financier, Arno Antlitz, prévoit de réduire les investissements pour les cinq prochaines années à 160 milliards d'euros, contre 170 milliards d'euros Previously planned for the 2025 to 2029 period.

Des discussions avec le syndicat IG Metall sont prévues pour la semaine prochaine, mais un porte-parole de la société a refusé de commenter ces informations. Volkswagen a mis fin à son accord de sécurité de l'emploi de longue date avec les syndicats allemands, et des licenciements et fermetures d'usines sont à prévoir. Le patron de la marque, Thomas Schäfer, vise à augmenter la marge d'exploitation au niveau cible de 6,5% dans les années à venir.

Seulement 100 000 emplois restants en Allemagne ?

La pression est forte, ce qui conduit à envisager de importantes réductions de l'effectif. Selon "Manager Magazin", les durs à cuire de l'entreprise préconisent de réduire les emplois en Allemagne de 130 000 à 100 000 à long terme. Cela a également été considéré comme réalisable par le PDG Oliver Blume en cercle privé. Son prédécesseur, Herbert Diess, a rencontré une opposition ferme avec des plans similaires et a été obligé de les retirer.

La situation pourrait être particulièrement difficile dans la recherche et le développement. Certains estimations indiquent qu'environ 6 000 des 13 000 emplois en Allemagne pourraient être menacés. Les packages de départ anticipé et les accords de départ ne suffiront peut-être pas à couvrir ces réductions.

Volkswagen a déjà annoncé qu'il devra investir massivement dans la nouvelle technologie, les groupes motopropulseurs, les batteries et le logiciel ces prochaines années 2023 à 2024. Cependant, le ratio d'investissement est prévu pour diminuer après cette période. En 2021, l'entreprise a dépensé 13,5% de son chiffre d'affaires automobile en actifs tangibles et en recherche et développement, soit environ 36,1 milliards d'euros. Cette année, Antlitz a prévu de dépenser entre 13,5 et 14,5% du bénéfice à cette fin, avec un ratio prévu de baisse à moins de 11% d'ici 2027 et d'environ 9% d'ici 2030, comme promis aux investisseurs l'année dernière. Les actionnaires ont critiqué les niveaux de dépenses élevés depuis plusieurs années, car ils réduisent également la marge financière pour les paiements de dividendes.

