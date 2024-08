- Environ 3 000 enfants et jeunes apprennent pendant les vacances d'été

Environ 3 000 enfants et jeunes participent à des cours d'été dans la région de Rhénanie-Palatinat pendant les vacances d'été. Ils apprennent la langue allemande ou approfondissent leurs connaissances en mathématiques, en allemand et en langues étrangères grâce au programme "Apprendre pendant les vacances" (LiF), comme l'a annoncé la Chancellerie d'État.

Au total, environ 300 cours sont proposés en coopération avec les centres d'éducation des adultes. Environ 360 000 euros ont été alloués pour les deux offres, selon le ministère.

"Il est de notre devoir d'aider chaque enfant à développer son potentiel", a déclaré le ministre-président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer (SPD), lors d'une visite de cours à Bernkastel-Kues sur la Moselle. "La langue est la clé du monde, la porte d'entrée pour la participation sociale et la base de la justice sociale. Le développement d'un enfant ne devrait pas dépendre de ses origines ou de ses circonstances personnelles, mais devrait s'appliquer à tous les élèves de manière égale."

"Une bonne et équitable éducation ne s'arrête pas à la remise des diplômes et à la dernière sonnerie avant les grandes vacances", a déclaré la ministre de l'Éducation, Stefanie Hubig (SPD). Les offres supplémentaires ont un effet très positif : "Si les enfants apprennent spécifiquement l'allemand, ils peuvent suivre en classe, jouer au football avec leurs amis ou se faire de nouveaux amis", a-t-elle déclaré. Et avec plus de compétences en allemand et en mathématiques, le début de l'année scolaire est meilleur, surtout pour les élèves en situation de handicap.

Apprendre l'allemand mieux

Le public cible des cours de langue d'été sont les enfants et les jeunes nouvellement arrivés - mais aussi ceux qui vivent en Allemagne depuis longtemps mais ont des compétences en allemand très limitées lorsqu'ils commencent l'école. Les cours se concentrent sur la parole et la compréhension, afin que les enfants et les jeunes puissent rapidement s'orienter. Le programme "Apprendre pendant les vacances" (LiF) propose des cours pour les élèves de tous les niveaux et types d'école.

Schweitzer a souligné qu'il était un objectif déclaré du gouvernement de l'État de continuer à offrir aux élèves un programme d'apprentissage pendant les vacances adapté aux besoins, gratuit et accessible localement. "Pour cela, nous avons fourni trois millions d'euros depuis 2022 et nous continuerons à fournir des ressources financières", a-t-il déclaré.





