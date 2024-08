- Environ 264 livres d'oignons ont été volés.

Homme, le désir a dû être féroce - mais que faire avec une montagne de 120 kilos d'oignons ? C'est le dilemme dans lequel se sont trouvés trois individus, après avoir dérobé ces légumes dans un champ du district de Rotenburg. Un dimanche soir, ils ont pillé les oignons d'un champ à Steddorf et les ont entassés dans un véhicule, selon les forces de l'ordre. Un passant a remarqué cela et a poursuivi le trio jusqu'à une résidence. Deux des trois voyous ont pris la fuite à pied, abandonnant le quinquagénaire. Les autorités ont pris des mesures contre lui et ses complices, et le véhicule des voleurs d'oignons a été immobilisé avec un sabot de remorquage.

Le passant a immédiatement contacté la Police, signalant le vol d'oignons. Grâce au témoignage du passant, la Police a lancé une enquête et a finalement arrêté les deux fuyards.

Lire aussi: