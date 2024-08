- Environ 2500 personnes ont assisté aux festivités de la journée de la rue Christophe à Magdebourg

Environ 2500 personnes, selon les registres de la police, ont défilé dans les rues de Magdebourg lors de la Journée de la fierté LGBT (CSD), réclamant l'acceptation et une société harmonieuse. Le défilé gay de la capitale de Saxe-Anhalt s'est déroulé paisiblement jusqu'à présent, a confirmé un représentant de la police à l'agence de presse allemande dans l'après-midi. Aucun incident n'a été signalé jusqu'à présent. L'événement devait se conclure par un rassemblement final et une fête dans les rues devant l'hôtel de ville.

Le grand final et la conclusion du CSD

De nombreux participants ont cherché refuge contre des températures dépassant les 30 degrés Celsius à l'aide de parapluies colorés ou de drapeaux arc-en-ciel. De la musique forte résonnait depuis des haut-parleurs sur divers véhicules, il y avait des bulles, des chants et occasionnellement des costumes extravagants comme de grandes ailes d'ange. Devant certains magasins du centre-ville, des drapeaux arc-en-ciel ou des ballons colorés flottaient au vent en symbole d'unité.

La 23e édition du CSD Magdebourg s'est déroulée sous le slogan "Chéri, je veux mes droits maintenant !" (Darling, I want my rights now!). Cette manifestation vibrante sert de grand final et de conclusion des semaines d'action du CSD, qui ont commencé le 9 août.

Environ 250 personnes ont participé à une contre-manifestation d'extrême droite, selon les rapports. Elles sont parties de la gare de Neustaedter et se sont rendues à la place de l'Université avant de faire demi-tour. Auparavant, des manifestations d'extrême droite ont eu lieu dans les villes de Saxe-Orientales de Bautzen et Leipzig lors de la Journée de la fierté LGBT, caractérisées par de l'agressivité et de la violence contre les participants du CSD. Selon le représentant de la police, les participants à la contre-manifestation de Magdebourg étaient également alignés sur le spectre d'extrême droite.

Le CSD rend hommage aux émeutes de la communauté queer dans Christopher Street, New York City, USA, en 1969 et milite pour la visibilité et les droits égaux des personnes queer. D'autres noms pour les manifestations annuelles du CSD organisées dans divers endroits sont "Défilé de la fierté" ou "Gay Pride".

Pendant le CSD, la police a veillé à la sécurité et à la paix de l'événement, comme elle l'avait confirmé jusqu'à présent, aucun incident n'a été signalé. Bien qu'une contre-manifestation d'extrême droite ait eu lieu, elle s'est déroulée paisiblement et n'a pas dégénéré grâce à la vigilance de la police.

