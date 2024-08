Environ 247 militaires russes détenus dans la région de Koursk.

14:43 Objet Inconnu Entre dans l'Espace Aérien Polonais et Se Pose

Un objet inconnu est censé avoir pénétré dans l'espace aérien polonais et avoir potentiellement touché le sol polonais pendant l'invasion russe de l'Ukraine, selon l'agence de presse d'État polonaise PAP, citant le commandement des opérations de l'armée. Une recherche de l'objet, qui n'était pas un missile, est actuellement en cours. Le général Maciej Klisz, commandant opérationnel en chef de l'armée polonaise, a déclaré à Polsat News que "lors de l'attaque massive sur le territoire ukrainien lundi, un objet a probablement pénétré sur le territoire polonais". Selon The Guardian, citant un porte-parole de l'armée, l'objet était probablement un drone.

13:21 Missile Suspecté Russe Frappe Barrage au Nord de Kiev

Un barrage au nord de Kiev aurait été touché par un missile suspecté d'être russe lors de l'importante frappe aérienne en Ukraine ce matin. Une vidéo publiée par le journaliste Yaroslav Trofimov du Wall Street Journal, entre autres, montre une partie de la centrale hydroélectrique en feu. "Si le barrage cède, des millions de personnes en aval pourraient périr", a écrit Trofimov. Aucun rapport officiel sur les dommages à la structure n'a encore été publié.

12:57 Zelenskyy Décrit Cela Comme "L'une des Plus Graves Attaques" de la Russie

La Russie a lancé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans sa dernière attaque massive, selon les rapports ukrainiens. "C'était l'une des attaques les plus graves", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message vidéo sur Telegram. Le ministère russe de la Défense a annoncé pour sa part sur Telegram qu'il avait "ciblé toutes les installations critiques d'infrastructure" lors des attaques massives sur l'Ukraine. Zelenskyy a expliqué qu'il s'agissait d'une "attaque combinée" impliquant "plus de 100 missiles de différents types" et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Le ministère russe de la Défense a décrit cela comme une "attaque massive avec des armes de longue portée précises" sur "des installations énergétiques essentielles".

12:38 L'Ukraine Exhorte l'Occident à Autoriser des Attaques Profondes sur le Territoire Russe

L'Ukraine exhorte l'Occident à autoriser l'utilisation des armes fournies pour des attaques profondes sur le territoire russe. "Une telle décision accélérerait la fin de l'agression russe", a écrit Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, sur Telegram.

12:09 Peskov Dit que les Négociations de Cessez-le-feu avec l'Ukraine Sont Inutiles

La Russie déclare que les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu sont devenues virtually inutiles. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré que l'incursion des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk ne pouvait pas être tolérée et devait être rencontrée par une réponse. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de négociations de cessez-le-feu et que le sujet n'était plus pertinent.

11:41 Munz : "L'armée biélorusse n'est pas exactement puissante"Le dictateur Loukachenko rassemble des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, une situation qui inquiète de nombreux pays. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, cette démonstration de force est plus un bluff qu'une véritable menace.

11:25 Sources : des Indices de Sabotage Russe Derrière l'Alarme de GeilenkirchenDes rapports de renseignement sur une menace potentielle d'une action de sabotage russe à l'aide d'un drone pourraient être à l'origine de la sécurité renforcée temporaire à la base de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle, selon des sources de sécurité allemandes. Il y avait une indication significative d'un service de renseignement étranger concernant des préparatifs pour une éventuelle action de sabotage russe contre la base de l'OTAN, ont déclaré les sources.

11:20 Images Satellite : Les Russes Peinent à Contenir l'Incendie au Dépôt de Pétrole de ProletarskLe dépôt de pétrole de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, selon des images satellite récentes du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS. L'incendie, qui affecte plus de 70 citernes, a été déclenché par une frappe de drone ukrainien le 18 août. Des sources non confirmées suggèrent qu'une autre attaque a eu lieu vendredi matin. Les autorités régionales de Rostov ont déclaré l'état d'urgence pour le district de Proletarsk. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, 47 pompiers ont été blessés dans l'incendie mercredi.

10:50 La Pologne Envoie des Avions de ChasseLa massive frappe aérienne de ce matin a également touché un pays voisin de l'Ukraine : en raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, l'armée polonaise a envoyé des avions intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Selon les rapports, des avions d'autres pays alliés étaient également impliqués dans l'opération. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait utilisé 11 bombardiers longue portée Tu-95, qui transportent des missiles de croisière, et avait lancé des missiles hypersoniques Kinzhal contre l'Ukraine. Le pays a également été attaqué depuis la mer Noire.

10:22 Vidéo : Soldat ukrainien engage un missile de croisière russe avec une mitrailleuseUne vidéo virale sur les réseaux sociaux montre des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne utilisant une mitrailleuse montée sur un camion pour cible un missile de croisière russe dans la région occidentale de Transcarpathie. La vidéo a été partagée par le gouverneur Viktor Mykyta. Selon ses déclarations, le missile était dirigé vers la région depuis la région voisine de Lviv et a été intercepté avec succès par le 650e bataillon séparé antiaérien à mitrailleuse. L'authenticité de la vidéo a été vérifiée par l'équipe de vérification des faits RTL/ntv. Il n'a pas été déterminé de manière définitive quel type de missile a été neutralisé. Cependant, "The Kyiv Independent" a rapporté que ce n'était pas le feu de la mitrailleuse qui a abattu le missile, mais plutôt un missile air-air tiré par l'armée ukrainienne, comme confirmé par l'ancien porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ihnat.

10:03 AM : 15 régions ukrainiennes sous attaque russe - secteur de l'énergie menacéPlus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie ce matin, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. Il a publié sur Telegram : "Ce matin, une attaque massive de la Russie a touché 15 régions. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles, missiles hypersoniques. Il y a des pertes et des blessés." Des sources ukrainiennes indiquent que l'infrastructure énergétique de quatre régions a été compromise. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté que leur infrastructure énergétique a été prise pour cible. Des parties de la capitale, Kyiv, ont connu des coupures de courant et d'eau, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 AM : ISW : Les forces russes se déplacent de théâtres mineurs vers KurskLes experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) suspectent que l'armée russe continue de déployer des troupes de secteurs mineurs sur le front ukrainien vers la région de Kursk. Des commandants de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont reportedly briefé le président russe Vladimir Poutine sur les opérations locales dans les territoires voisins ce week-end. Cela pourrait faire référence à la région de Kursk, comme le suggère le dernier rapport de la think tank américaine. L'ISW a observé la présence de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine et de la 11e brigade de VDV dans la région de Kursk, et a reçu des indications selon lesquelles la direction militaire russe a déployé récemment des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Saporizhzhia vers la région frontalière. La direction militaire russe résisterait à la pression pour retirer des forces des efforts offensifs critiques pour sécuriser Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon les experts.

09:14 AM : Premières victimes des frappes aériennes russes rapportéesAu moins trois personnes ont perdu la vie en raison des frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des décès ont été rapportés à Luzk à l'ouest du pays, à Dnipro à l'est et à Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a rapporté qu'une résidence multifamiliale a été touchée par une attaque ennemi, entraînant un décès. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont rapporté des explosions dans leurs régions et ont conseillé aux citoyens de chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filipp Pronin, a rapporté que cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque contre un site industriel.

08:50 AM : L'Ukraine surveille la présence accrue de troupes biélorusses - L'entrée de la Biélorussie dans la guerre élargirait les frontsL'Ukraine garde un œil vigilant sur la présence croissante de troupes biélorusses le long de sa frontière commune. Selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald, le mouvement actuel est plus important que les précédents et l'implication de la Biélorussie dans le conflit pourrait potentiellement intensifier la situation.

08:22 Explosions résonnent dans plusieurs villes ukrainiennes - Perturbations de l'électricité à KyivDes explosions peuvent être entendues dans plusieurs villes ukrainiennes au milieu de la massive frappe aérienne russe (voir l'entrée à 07:24). Selon "Kyiv Independent", des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays juste avant 6 heures locales. Les premières explosions à Kyiv ont été entendues juste avant 8h30, suivies d'incidents supplémentaires. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté que l'électricité était perturbée dans divers quartiers de la capitale et qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été rapportées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:24 Attaque Intensive sur l'Ukraine Des rapports indiquent que l'Ukraine est actuellement sous une attaque intense. "Des explosions à Kyiv en ce moment alors que l'Ukraine subit une attaque massive de missiles et de drones russes de différents angles tels que la terre, l'air et la mer", déclare le "Kyiv Post" sur X. L'analyste militaire Nico Lange explique que la Russie lance simultanément des missiles à partir de navires dans la mer Noire et de 11 bombardiers Tu-95, tout en utilisant des drones et des missiles balistiques. "L'assaut aérien russe sur l'Ukraine est sans relâche." Des explosions sont prétendument entendues dans différentes villes.

07:07 Commandant Tchétchène Annonce des Pertes Ukrainiennes dans la Région de Kursk Des combattants des forces spéciales tchétchènes "Achmat" et de la 2ème brigade des forces spéciales affirment avoir détruit deux transporteurs de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger de conception française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon l'agence de presse d'État russe TASS, citant le commandant, le général de brigade Apti Alaudinov. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également éliminé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon", a-t-il déclaré. "Nos gens ont infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes par ces attaques contre des installations militaires." Alaudinov a déclaré que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été arrêtée. "L'ennemi tente effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à détruire l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements. Je pense que cette opération se poursuivra quotidiennement."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un Exige Plus de Drones Kamikazes Le leader nord-coréen Kim Jong Un a exigé le développement et la production de plus de drones kamikazes comme "aspect essentiel des préparatifs de guerre", selon un rapport de l'agence de presse d'État KCNA. Il a fait cette déclaration lors d'une démonstration de drones produits localement. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs qui se guident automatiquement vers des cibles ennemies. La Russie utilise régulièrement des drones iraniens de ce type contre l'Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. Selon KCNA, la démonstration de drones a eu lieu samedi alors que les tensions avec la Corée du Sud augmentent. Des photos montrent des objets blancs en forme d'aile en X volant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, ces cibles ressemblent à des chars K-2 sud-coréens.

06:34 Ukraine : 1 140 Soldats Russes "Éliminés" en 24 Heures Selon les rapports militaires ukrainiens, 1 140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de militaires russes "éliminés" depuis le début de la guerre à 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Dans le dernier rapport, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv Exhorte Minsk à Éviter les Décisions Hasardeuses L'Ukraine a exhorté la Biélorussie à retirer de grands contingents de troupes et de matériel militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Minsk est invité à s'abstenir d'actes hostiles et à retirer ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre la prise de "erreurs regrettables" sous l'influence de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore répondu. Selon les rapports ukrainiens, parmi les troupes à la frontière se trouvent des unités spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner. Le matériel comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement de génie stationnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué souligne également que l'Ukraine "n'a jamais initié d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir".

05:46 Région Russe Signale des Dommages Causés par des Débris de Drones Plusieurs maisons dans la région russe de Saratov ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur régional. Les villes de Saratov et d'Engels sont touchées, a-t-il déclaré sur Telegram. Tous les services d'urgence sont en service. Engels est le siège d'une base de bombardiers stratégiques de la Russie.

