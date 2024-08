- Environ 23 000 personnes participant aux célébrations de la journée de la rue Christophe à Brême

Le samedi, l'événement Christopher Street Day (CSD) a rempli le centre-ville de Brême avec environ 23 000 participants, selon les rapports de police. Cette année, la grande marche a défendu les droits de la communauté lesbienne, gay et queer, avec le thème « Que voulons-nous maintenant ? Être évident, vivre évidence ! »

Il y a eu quelques perturbations mineures dans la circulation et quelques incidents signalés par la police, notamment des cas de harcèlement et de menaces contre les participants du CSD en raison d'attitudes homophobes. Les officiers eux-mêmes ont également été insultés. Des témoins ont été identifiés et des poursuites ont été engagées contre les suspects. De plus, une personne en état d'ébriété a été arrêtée suite à des altercations physiques.

Fête de l'Ouverture

La veille des festivités, un drapeau arc-en-ciel de six étages a été illuminé à la tour de la Weser par le maire Andreas Bovenschulte. « Brême est une ville ouverte à tous, quel que soit leur orientation sexuelle », a déclaré le politique du SPD. Le message derrière le drapeau du CSD transcende la communauté queer : « Il reflète l'acceptation et la gestion de la diversité dans tous les aspects de notre société. »

De nombreux politiques locaux ont marché aux côtés du défilé, partant de l'Altenwall et se dirigeant vers la gare centrale avec divers groupes et camions.

Signification historique du CSD

Le CSD marque les émeutes qui ont eu lieu dans la Christopher Street de New York en 1969, symbolisant la visibilité et les droits égaux de la communauté LGBTQ+. Les noms alternatifs pour les démonstrations annuelles du CSD incluent « Parade de la fierté » ou « Gay Pride ». Le premier CSD en Allemagne a eu lieu il y a 45 ans à Brême.

CSD de Brême

Le CSD de Brême continue de promouvoir l'acceptation, la visibilité et les droits égaux pour les personnes de la communauté LGBTQ+.

