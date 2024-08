- Environ 227 personnes sans abri ont été logées.

Des la rue à leur propre logement : grâce à l'initiative "Logement d'abord", des organisations berlinoises ont réussi à trouver un toit à 227 personnes sans abri jusqu'à présent. L'agence de presse allemande rapporte que 204 contrats de location ont été conclus, comme l'a confirmé un représentant de l'administration sociale.

Le projet "Logement d'abord", lancé en octobre 2018, vise à offrir des options de logement à court terme aux personnes sans abri, sans exiger d'elles qu'elles remplissent des conditions préalables telles que la gestion financière ou la récupération de l'addiction. Malheureusement, de nombreuses personnes peinent à remplir ces conditions. Le logement n'est qu'une première étape ; ces personnes bénéficient également d'un soutien pédagogique et psychologique ultérieur.

Des réussites impressionnantes malgré des conditions de logement difficiles

Malgré un marché locatif complexe, les acquisitions d'appartements réussies ne sont pas rares. Récemment, une femme qui vivait dans la rue depuis des années a pu obtenir son propre appartement à Zehlendorf. Elle pourra également être réunie avec ses enfants, comme l'a annoncé "Logement d'abord" sur Facebook. "Berlin-Zehlendorf, bâtiment neuf, première occupation, trois pièces, tout cela pour moins de 800 euros. Bien sûr, elle continuera à recevoir l'aide de notre équipe multiprofessionnelle dans tous les domaines selon ses besoins et ses souhaits. Tout le monde est ravi", ont-ils ajouté.

"Logement d'abord" a été initialement mis en place pour deux projets, d'octobre 2018 à septembre 2021. Les principaux contributeurs étaient Neue Chance gGmbH, Berliner Stadtmission (pour le projet "Logement d'abord Berlin") et le Service social des femmes catholiques. Selon l'administration sociale, ces projets initiaux ont représenté la plupart des 174 contrats de location conclus. Par la suite, quatre autres organisations ont lancé des projets l'an dernier : l'association Phinove, le Centre de conseil gay et lesbien de Berlin, la ZIK gGmbH et les Services sociaux My Way, chacun avec des groupes cibles différents.

Des défis pour les nouvelles initiatives

Dans les projets lancés récemment, l'attribution d'appartements augmente progressivement à mesure que des partenariats stables sont établis avec les propriétaires de biens immobiliers au début d'un projet.

Environ 3 000 personnes sans abri vivent à Berlin, entièrement ou partiellement. Le décompte initial de début 2020, qui estimait à 2 000 le nombre de personnes sans abri, est considéré comme peu fiable. Les experts estiment qu'un plus grand nombre de personnes sont touchées.

