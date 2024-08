- Environ 22 000 personnes ont célébré la journée de la rue Christophe à Brême.

Environ 22 000 personnes ont participé à l'événement Christopher Street Day (CSD) à Brême, selon les chiffres de la police. Le défilé annuel en faveur des droits des personnes lesbiennes, gay et non binaires a cette année pour thème : "Que désirons-nous maintenant ? Être flagrantement visible, vivre de manière évidente !"

Le vendredi, le maire Andreas Bovenschulte a projeté une fois de plus un drapeau arc-en-ciel de six étages sur la tour de la Weser. Le politique du SPD a déclaré : "Brême est une ville accueillante pour tous, indépendamment de leur orientation sexuelle." Toutefois, le symbole du drapeau arc-en-ciel du CSD dépasse la communauté LGBTQ+ : "Il influence notre approche de la diversité de nombreuses manières."

De nombreux politiques de Brême ont rejoint le cortège dans le centre-ville. Les rassemblements et les véhicules ont commencé leur parcours à Altenwall pour se diriger vers la gare principale.

Contexte du CSD

Le CSD rend hommage aux soulèvements de la communauté LGBTQ+ sur Christopher Street à New York (États-Unis) en 1969 et milite pour la visibilité et l'égalité des personnes LGBTQ+. Dans de nombreux endroits, les noms alternatifs pour les manifestations CSD annuelles sont "Pride Parade" ou "Gay Pride". Le premier CSD en Allemagne a eu lieu il y a 45 ans à Brême.

CSD Brême

