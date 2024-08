- Environ 200 membres du personnel de sécurité de LKA protègent les personnalités politiques et les représentants diplomatiques.

Ces individus se font appeler gardes du corps ou, plus formellement, agents de sécurité personnelle de l'Office de police criminelle de l'État de Berlin (LKA). Ils sont environ 200 dans la ville. Leur travail consiste à protéger le Governing Mayor, le Senator de l'Intérieur, les ambassadeurs étrangers, les membres de la communauté juive et d'autres individus vulnérables à Berlin ou en visite dans la ville. Suite à une tentative d'assassinat sur le président du tribunal régional Günter von Drenkmann en 1974, la protection personnelle est devenue un département autonome à Berlin, débutant avec onze gardes. Récemment, un vendredi, la police a célébré le 50ème anniversaire de ce service à l'iconique hôtel de ville de Berlin, aux côtés de nombreux protégés.

La police a déclaré : "Nous servons à protéger les personnalités politiques et les individus vulnérables des menaces politiques et sociales, souvent prêts à voyager dans le monde entier et à risquer leur vie et leur bien-être pour les autres." Leurs principaux défis actuels sont le nombre croissant de protégés et la recherche de nouveaux recrues qualifiées. Berlin est unique en ce qu'elle a plus d'individus à protéger que n'importe quelle autre force de police d'État. De plus, l'Office fédéral de police criminelle (BKA) sous la police fédérale est chargé de protéger les politiques fédéraux à Berlin.

