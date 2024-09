- Environ 200 000 personnes étaient attendues pour l'événement du marché équestre de Havelberg.

Roughnecks, gamins, amuseurs, musiciens, et amateurs de sensations fortes : la ville hanséatique de Havelberg, dans le nord de la Saxe-Anhalt, accueille sa foire annuelle au cheval jusqu'à la fin du week-end. On attend environ 200 000 visiteurs. Après le coup d'envoi avec une mise en perce de tonneau, les organisateurs promettent "de la bonne humeur à tous les coins" pendant quatre jours.

Plus de 900 exposants et plus de 100 baraques foraines seront présents, ainsi que de nombreux spectacles équestres et un programme animé dans quatre tentes à bière, selon les informations disponibles. L'attraction principale du site de l'événement d'environ 25 hectares est la zone de commerce équin, située près du canal de navigation et de la Havel.

L'histoire de la foire au cheval de Havelberg remonte au moins à l'année 1750. Traditionnellement, elle a également servi de marché matrimonial où les marchands mariaient souvent leurs filles. Aujourd'hui encore, des mariages ont lieu sur le site de la foire, selon les informations disponibles.

