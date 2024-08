- Environ 2 600 personnes ont participé aux célébrations de la journée de la rue Christophe à Magdebourg.

Environ 2 600 personnes, selon les autorités, ont défilé dans les rues de Magdebourg lors de l'événement Christopher Street Day (CSD), réclamant plus de diversité et une société accueillante. Le défilé gay dans la capitale de Saxe-Anhalt s'est déroulé pour l'essentiel sans incident, a confirmé un porte-parole de la police à l'agence Deutsche Presse-Agentur. Après le cortège, un rassemblement final et un festival de la ville ont eu lieu devant l'hôtel de ville.

Le défilé marque le point culminant et la fin des semaines d'action du CSD

De nombreux participants, bravant des températures supérieures à 30 degrés Celsius, se sont protégés à l'aide de parapluies colorés ou ont brandi des drapeaux arc-en-ciel autour de leur cou. De la musique forte sortait de haut-parleurs sur plusieurs véhicules, des bulles de savon étaient présentes, des chants ont eu lieu, et des costumes élaborés, tels que de grandes ailes d'ange, étaient en vedette. Plusieurs entreprises du centre-ville affichaient des drapeaux arc-en-ciel ou des ballons colorés en signe de solidarité.

Cette 23e édition du CSD de Magdebourg a suivi le thème "Chéri, je veux mes droits maintenant !" (Cher, je veux mes droits maintenant !). La démonstration colorée a représenté le sommet et le point culminant des semaines d'action du CSD, qui ont commencé le 9 août.

Environ 250 personnes participent à une contre-manifestation d'extrême droite

Environ 250 personnes ont participé à une contre-manifestation préenregistrée, défilant de la gare de Neustaedter à la place de l'Université et retour. À la fois les participants à la contre-manifestation et les individus aux marges du CSD ont été impliqués dans des activités illégales, telles que l'affichage de symboles d'organisations inconstitutionnelles et l'insulte de participants du CSD. La police a identifié les responsables et a lancé des enquêtes. Le nombre précis d'infractions était initialement inconnu.

Au cours des dernières années, des manifestations d'extrême droite ont eu lieu à Bautzen et Leipzig, dans l'est de la Saxe, lors des Christopher Street Days, entachées d'hostilité et de violence contre les participants du CSD. Selon le porte-parole de la police, les participants à la contre-manifestation à Magdebourg provenaient également du spectre d'extrême droite.

Le CSD rend hommage aux émeutes de la communauté queer à New York, dans la rue Christopher, en 1969, et incarne la visibilité et l'égalité des personnes queer. Des termes alternatifs pour les démonstrations du CSD maintenant annuelles sont "défilé de la fierté" ou "fierté gay".

