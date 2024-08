- Environ 2.500.000 étudiants commencent leur nouveau parcours scolaire.

À la suite d'une pause estivale de six semaines et demie, environ 2,5 millions d'élèves du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie reprendront le chemin de l'école demain. Selon le ministère de l'Éducation de Düsseldorf, cela représente une augmentation d'environ 45 000 élèves dans les plus de 5 400 écoles à travers le land par rapport à l'année scolaire précédente.

Les presque 180 000 enfants de jardin d'enfants qui commencent leur première année d'école peuvent le faire soit le mercredi soit le jeudi, selon leur école primaire désignée. Selon les dernières statistiques éducatives, environ 4 000 nouveaux inscriptions en moins ont été enregistrées pour l'année scolaire 2023/24.

La ministre de l'Éducation de l'CDU, Dorothee Feller, participera mercredi matin (à 8h30) au lancement de la campagne "Ralentissez !" de l'association de sécurité routière de l'État. À Essen, elle mènera des exercices de traversée de rue en toute sécurité avec deux classes de première année. Avec de plus en plus de villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui mettent en place des "rues scolaires", le parcours scolaire devient plus sûr et plus dépourvu de voitures pour les enfants.

Pour assurer une communication fluide entre les parents et les écoles, le ministère de l'Éducation prévoit d'améliorer ses plateformes numériques pour l'interaction parents-enseignants dans le contexte des ["Transports et télécommunications"]. Reconnaissant l'importance des transports fiables, l'autorité des transports régionaux travaille également à améliorer les itinéraires et les horaires de bus pour répondre à la population étudiante en croissance.

Lire aussi: