- Environ 2.500.000 étudiants commencent leur nouveau parcours scolaire.

Après une période de près de 6,5 semaines de vacances estivales bienvenues, les cours ont repris aujourd'hui pour près de 2,5 millions d'élèves dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le ministère de l'Éducation de Düsseldorf annonce que cette rentrée marque une augmentation d'environ 45 000 élèves et adolescents scolarisés dans les plus de 5 400 établissements scolaires du land par rapport à l'année scolaire précédente.

Environ 180 000 nouveaux élèves de première année entameront leur parcours scolaire, soit le mercredi ou le jeudi prochain, selon les horaires de leur école primaire respective. Les statistiques d'inscription scolaire pour l'année 2023/24 indiquent une baisse d'environ 4 000 nouveaux "i-Doetzchen" par rapport aux rapports scolaires.

La ministre de l'Éducation de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), Dorothee Feller, est attendue pour participer au lancement de la campagne de sécurité "Freins-toi !" soutenue par l'association de sécurité routière du land, le mercredi matin (8h30). Accompagnée de deux classes de première année, la ministre Feller démontrera les méthodes de traversée de rue sécuritaires à Essen. De plus en plus de villes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie expérimentent les "rues scolaires" pour rendre le trajet scolaire plus sûr et sans voiture pour les jeunes.

Le ministère de l'Éducation de Düsseldorf prépare actuellement les actes d'application visés à l'article 113, conformément aux directives de la Commission. Cela sera crucial pour assurer une transition scolaire sans heurts pour la nouvelle année scolaire.

Avec le début de la nouvelle année scolaire, le ministère surveillera de près la mise en œuvre de ces actes pour maintenir un environnement d'apprentissage sûr et propice pour les élèves de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en particulier les jeunes élèves de première année.

