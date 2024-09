- Environ 187 000 enfants à Gaza ont reçu des vaccins contre la polio selon les données de l'Organisation mondiale de la santé.

Au cours des trois premiers jours de la campagne de vaccination contre la polio dans la bande de Gaza, plus de 187 000 enfants de moins de 10 ans ont reçu le vaccin. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la phase initiale de la vaccination contre la polio au centre de la bande de Gaza est terminée. Il a également ajouté que les vaccinations se poursuivront dans quatre sites au cœur de la bande de Gaza pendant les trois prochains jours. Selon l'autorité de santé contrôlée par Hamas, ces sites sont situés dans la ville de Deir al-Balah et la zone de réfugiés de Nuseirat.

Tedros a également révélé que des plans sont en cours pour le lancement de la campagne de vaccination dans la partie sud en guerre de la bande de Gaza, prévue pour jeudi et visant environ 340 000 enfants, selon l'OMS.

Adele Khodr, la directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré : "Les trois derniers jours ont apporté un rare éclair d'optimisme au milieu du conflit dévastateur dans la bande de Gaza." De nombreuses familles ont fait des efforts pour atteindre les sites de vaccination.

Des cessez-le-feu temporaires et locaux ont été déclarés pour les vaccinations. Khodr a confirmé : "Les pauses convenues ont été respectées pendant cette première phase." Elle a décrit cela comme "l'une des campagnes de vaccination les plus périlleuses et les plus difficiles dans le monde". Malgré les cessez-le-feu, il y a encore des obstacles et des dangers importants, notamment le pillage et les routes endommagées.

En raison des conditions insalubres avec des centaines de milliers de personnes déplacées vivant à proximité, le premier cas de polio (poliomyélite) en 25 ans a été identifié dans la bande de Gaza. Un bébé de 11 mois a été touché. Cela est lié aux virus du poliovirus dérivés du vaccin (cVDPV Type 2), qui est la principale cible de la vaccination.

Selon l'OMS, plus de 90 % des enfants doivent être vaccinés pour prévenir la propagation. Après quatre semaines, tous les enfants vaccinés devront recevoir une deuxième dose.

Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mentionné que l'OMS prévoyait de lancer la campagne de vaccination dans la partie sud en guerre de la bande de Gaza, visant plus de 340 000 enfants. Plus tard, lors d'une discussion sur la plateforme X, il a été interrogé par un représentant de l'organisation partenaire de l'OMS, qui a déclaré qu'environ combien d'enfants de moins de 10 ans devraient être vaccinés pour prévenir la propagation de la polio.

Lire aussi: