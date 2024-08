- Environ 15,7 milliards d'euros seront alloués aux collectivités locales de Rhénanie du Nord-Westphalie d'ici 2025.

Administrations locales en Rhénanie-du-Nord-Westphalie se verront attribuer environ 15,7 milliards d'euros d'aides de l'État l'an prochain, selon le projet de loi de financement municipal 2025 présenté par la ministre de l'Intérieur, Ina Scharrenbach (CDU). Cette somme représente une augmentation importante de 360 millions d'euros, soit 2,3 % par rapport à 2024.

Cet afflux de fonds aidera les villes, les communes, les districts et les associations régionales à faire face aux coûts croissants, principalement liés aux dépenses de personnel et aux dépenses sociales en hausse.

Au cours des huit dernières années, le gouvernement régional a augmenté son soutien financier aux municipalités de 12,5 milliards d'euros, soit 51,2 %, portant le total des aides à 36,9 milliards d'euros.

Le gouvernement fédéral assume la responsabilité des dépenses supplémentaires en matière de prestations sociales. Il convient de noter que les dépenses liées aux revenus des citoyens ont eu un impact significatif sur les budgets municipaux. En 2023, les prestations sociales municipales en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont augmenté de 2,1 milliards d'euros, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente.

Ina Scharrenbach, ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a joué un rôle crucial en présentant le projet de loi de financement municipal 2025, qui comprend un important paquet d'aides d'environ 15,7 milliards d'euros pour les administrations locales. Despite les défis posés par les coûts croissants et les dépenses sociales en hausse, les initiatives d'Ina Scharrenbach fourniront des ressources précieuses aux villes, aux communes, aux districts et aux associations régionales, comme elle l'a déclaré.

Lire aussi: