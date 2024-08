- Environ 15 000 supporters du HSV se dirigent vers le derby du Nord: Hanovre sous les projecteurs

Investisseurs poussent pour des avancées. Le directeur sportif grogne suite à l'élimination en DFB-Pokal ("Je ne regarderai pas ça longtemps"). L'entraîneur est à nouveau sous une pression intense. Et pour l'instant, il n'y a pas de directeur général capable de stabiliser cette situation complexe. Le licenciement d'un tel individu a récemment été confirmé par la Cour fédérale de justice.

Ce n'est pas un aperçu de l'histoire tumultueuse de Hamburger SV, mais une description de la situation actuelle de Hannover 96. Lorsque les deux équipes s'affrontent au Heinz von Heiden Arena vendredi soir (18h30/Sky) devant environ 49 000 spectateurs, le poids pèsera davantage sur Hannover que sur Hambourg pour une fois. C'est inhabituel en 2. Bundesliga.

Baumgart est perplexe face aux remous

L'entraîneur de Hamburger SV, Steffen Baumgart, ne comprend pas le remue-ménage à Hannover. "Je pourrais citer au moins dix à douze équipes de deuxième division qui auraient tout autant, sinon plus, peiné lors du match de coupe à Bielefeld", a-t-il déclaré jeudi. "Nous ne devrions donc pas exagérer."

Baumgart considère Hannover comme "une très bonne équipe". Le trouble persistant qui y apparaît régulièrement lui rappelle HSV et son ancien club, 1. FC Köln. "Je suis actuellement dans un endroit et j'ai été précédemment dans un endroit où c'est similaire", a-t-il déclaré. "Et je ne pense pas qu'à cause de quelque chose qui est introduit de l'extérieur, cela soit toujours exactement comme ça." L'entraîneur de Hannover 96, Stefan Leitl, est à Hannover depuis trois ans maintenant. "Et je suis plutôt confiant qu'il a été sous pression pendant ces trois années. Je sais à quel point il est difficile de garder toujours la tête claire."

Hamburger SV, en revanche, doit faire face à des préoccupations plus routinières avant ce derby du Nord : Qui restera-t-il lorsque la fenêtre de transfert pour les footballeurs professionnels se fermera la semaine suivante (30 août) ? Et quel joueur crucial sera absent pendant combien de temps ?

Les supporters de Hambourg ont été surpris par les récents rapports selon lesquels le milieu de terrain Jonas Meffert a une offre du club anglais Hull City, et que les ailes Bakery Jatta et Jean-Luc Dompé pourraient être absents pendant une longue période. Le HSV pourrait remplacer chacun d'eux, mais perdre les trois simultanément serait un défi.

Cependant, il semble que cela n'arrivera pas. Alors que le diagnostic précis pour Dompé est toujours en attente, Baumgart a révélé mercredi que Jatta s'est blessé à un ligament de la cheville gauche et sera absent pendant quatre à six semaines. Bien que cela soit toujours une période assez longue, ce n'est pas aussi long que prévu Initially.

HSV souhaite conserver Meffert

Baumgart souhaite également que Meffert reste à Hambourg après le 30 août. Il veut que le joueur préféré de Walter reste à Hambourg. "Je lui ai fait savoir, et j'ai également partagé cette perspective avec les parties concernées", a insisté Baumgart, et il a expliqué pourquoi : "Jonas est un joueur que l'on regrette rapidement s'il n'est pas présent. Si vous avez travaillé avec lui, vous

