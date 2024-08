- Environ 14 500 jeunes sont inscrits dans le système éducatif de MV.

Pour 164 200 apprenants dans les établissements d'enseignement général du secteur public et privé à MV, le parcours scolaire reprend lundi après une pause estivale de six semaines. La ministre de l'Éducation, Simone Oldenburg (Parti de gauche), a adressé ses vœux pour le début de l'année scolaire, déclarant : "Je souhaite à tous les étudiants, enseignants et personnels de ces écoles un bon début d'année scolaire." Selon les données fournies, environ 14 500 élèves sont attendus pour l'année scolaire 2024/25.

Oldenburg a mis en avant certaines modifications. Une "zone de lecture" sera intégrée à tous les niveaux de l'école élémentaire, offrant aux enfants 20 minutes par jour d'école pour affiner leurs compétences en lecture. Ce temps de lecture dédié sera un élément constant du curriculum, visant à s'assurer que tous les enfants peuvent lire sans difficulté des textes adaptés à leur âge et les comprendre.

De plus, à partir de cette année scolaire, les élèves de 3e et 4e années de l'école élémentaire auront une heure supplémentaire de allemand et une heure supplémentaire de mathématiques. À partir de l'année scolaire 2025/2026, les matières principales allemand, mathématiques et anglais recevront une attention accrue en grades 7 à 10 dans les écoles régionales, les écoles polyvalentes et les gymnases. Cependant, les écoles peuvent adopter les nouveaux horaires dès cette année scolaire.

