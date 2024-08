- Environ 137 000 élèves à Hambourg ont déjà obtenu des cartes de transport gratuites.

À peine quelques jours avant la fin des vacances, près de 37 000 étudiants de Hambourg ont déjà obtenu un pass Allemagne gratuit. Un représentant de l'Association des transports publics de Hambourg (HVV) a révélé cette information une semaine après le début de la distribution des billets. Précédemment, plus de 100 000 jeunes avaient obtenu un billet étudiant à tarif réduit, qui sera automatiquement transformé en voyages gratuits à partir du 1er septembre.

Ce nouveau billet permet aux étudiants de Hambourg de voyager gratuitement en Allemagne. Chez l'HVV, ils peuvent déjà profiter de ce privilège à partir du prochain mercredi. L'association des transports a désigné les quatre derniers jours d'août comme une "période de bonne volonté". À partir du 1er septembre, seuls ceux qui auront obtenu le billet gratuit HVV Allemagne pour étudiants pourront voyager gratuitement. L'HVV précise ce besoin de commande : "Seuls ceux qui prévoient de l'utiliser doivent obtenir un billet HVV Allemagne gratuit pour étudiants distribué".

210 000 bénéficiaires potentiels

Le sénateur du trafic d'Hambourg, Anjes Tjarks (Les Verts), a annoncé : "Je suis ravi de pouvoir offrir à plus de 210 000 étudiants d'Hambourg un programme de mobilité plus large et plus attractif à partir du 1er septembre". Le Sénat estime qu'environ 168 000 étudiants - soit environ 80 % de ceux qui y ont droit - profiteront de cette offre, comme il a été annoncé publiquement.

Cette nouvelle politique est prévue pour mettre presque 14 millions d'euros de pression sur le budget cette année. Pour 2023, le Sénat estime, en se basant sur le prix mensuel actuel de 49 euros pour le pass Allemagne, qu'environ 99 millions d'euros seront nécessaires. Si plus d'étudiants demandent le billet que prévu, le Sénat couvrira les coûts en remboursant l'HVV pour chaque billet commandé.

Le billet gratuit ne peut être obtenu qu'en ligne. Les parents doivent le commander pour les enfants de moins de 15 ans. Les étudiants de 16 ans et plus peuvent le commander indépendamment, mais doivent fournir une preuve de leur école.

Une fois qu'ils auront obtenu leur pass Allemagne gratuit, les étudiants d'Hambourg pourront profiter de voyages pendant les vacances sans frais supplémentaires. Avec la nouvelle politique en place, on s'attend à ce que plus d'étudiants profitent de ces vacances, ce qui devrait entraîner une forte pression sur le budget du Sénat.

