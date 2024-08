- Environ 120 faisceaux de foin s'enflamment pendant la nuit.

Environ 120 meules de paille ont pris feu pendant la nuit dans le sud-ouest de la Palatinat. Des flammes impressionnantes, de la fumée et une perturbation d'odeurs ont réveillé les résidents de Contwig, selon la police. L'origine de l'incendie était initialement inconnue, et l'unité d'enquête criminelle est actuellement en train d'examiner la situation. Les pompiers ont utilisé un ventilateur spécifique fourni par une entreprise de Homburg lors de leurs opérations de lutte contre l'incendie. Les dommages matériels estimés se situent entre 10 000 et 15 000 euros.

L'origine du feu reste un mystère pour l'unité d'enquête, qui explore d'autres sources potentielles. Malgré les dommages importants, la communauté locale s'est rassemblée pour offrir son soutien et des ressources aux personnes touchées.

Lire aussi: