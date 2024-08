- Environ 12 000 personnes au festival d'été du yiddish à Weimar

Le festival d'été yiddish de Weimar a attiré environ 12 000 participants cette année, ont noté les organisateurs, atteignant des chiffres similaires à ceux d'avant la pandémie de COVID-19. Organisé en même temps que les Journées culturelles juives-israéliennes et le festival Achava, l'été yiddish fait partie des trois grands événements juifs de Thuringe. Pendant six semaines, il y a eu plus de 40 spectacles, 14 ateliers, de nombreuses jam sessions improvisées, conférences et cours éducatifs. La 24e édition du festival s'est terminée par une danse de clôture le samedi, marquant la fin d'une période de trois ans axée sur l'interaction entre les traditions yiddish et ottomanes.

Les organisateurs du festival prévoient d'étendre l'été yiddish de Weimar à d'autres villes européennes, notamment aux Pays-Bas, pour partager la riche culture yiddish au-delà de la Thuringe. Lors de la Journée du patrimoine juif à Amsterdam, les visiteurs peuvent s'attendre à une performance spéciale présentée par des artistes qui ont participé au festival d'été yiddish de Weimar.

