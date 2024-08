Environ 115 détenus échangés entre l'Ukraine et la Russie

Ukraine et la Russie ont échangé 115 prisonniers chacun grâce à l'intermédiaire des Émirats arabes unis. "Un autre groupe de 115 de nos héros est rentré chez eux aujourd'hui", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces militaires appartiennent à la Garde nationale, à l'armée, à la marine et au service frontalier.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 115 militaires russes, "capturés dans la région de Kursk, sont revenus chez eux grâce à des négociations menées sur les territoires contrôlés par le régime de Kiev". Ces personnes sont actuellement sur le territoire de la Biélorussie, a ajouté le ministère. Moscou et Kiev ont tous deux exprimé leur gratitude envers les Émirats arabes unis pour leur médiation.

Les Émirats avaient précédemment facilité des échanges de prisonniers entre Kiev et Moscou. Ils ont annoncé samedi avoir "réussi à médier un nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, aboutissant à la libération de 230 prisonniers".

Le dernier échange de prisonniers a été annoncé lors du jour de l'indépendance de l'Ukraine et s'est produit alors que Kiev intensifiait son offensive à grande échelle dans la région russe de Kursk, et que la Russie ciblait plus de villes dans l'est de l'Ukraine. Le dernier échange de prisonniers significatif entre les deux parties en conflit a eu lieu en juin, avec le retour de 90 prisonniers de chaque côté.

Depuis le début de la guerre en février 2022, les deux pays ont déjà échangé de nombreux prisonniers. Les restes des soldats tombés au combat sont également fréquemment rendus à l'autre pays.

Chaque côté a reconnu le rôle important des Émirats arabes unis dans la médiation des échanges de prisonniers, l'Ukraine exprimant sa gratitude pour le retour de 115 de ses militaires et la Russie remerciant pour le retour de ses 115 militaires capturés à Kursk.

Chaque échange de prisonniers a apporté un soulagement et un espoir aux familles des personnes capturées, car les efforts pour résoudre les conflits ont rappelé l'importance de la diplomatie et de la négociation en temps de conflit.

Lire aussi: