- Environ 100.000 personnes ont assisté au festival suédois de Wismar.

Environ 100 000 personnes se sont réunies pour le 23ème Festival de Suède à Wismar pendant le week-end. La fréquentation était à peu près la même que l'année précédente, selon la ville. "Les gens se sont réjouis et ont célébré paisiblement ensemble, créant une atmosphère fantastique et accueillante pour nos invités", a déclaré le maire Thomas Beyer dans un communiqué.

La ville historique de Wismar honore ses liens suédois passés avec un mélange d'événements historiques, de musique et de marchés animés. Le vendredi, les membres du club militaire historique ont recréé des scènes de bataille devant l'hôtel de ville. Dans l'ensemble, ce festival paisible vise à renforcer les relations actuelles de bon voisinage de part et d'autre de la mer Baltique, attirent des milliers de visiteurs sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO chaque année en août.

Différents scènes ont présenté des activités culturelles et des spectacles en direct, certains avec des artistes suédois. Le marché a été transformé en un camp militaire historique. Le moment le plus palpitant a peut-être été le défilé final, avec des participants en uniforme militaire traditionnel suédois.

Après la guerre de Trente Ans en 1648, la ville hanséatique de Wismar, ainsi que l'île de Poel et plusieurs districts adjacents, sont passés sous contrôle suédois. En 1803, la ville et ses territoires ont été cédés à la Duché de Mecklembourg et finalement transférés en 1903.

Le public a apprécié divers spectacles en direct sur les différentes scènes, qui présentaient à la fois des artistes locaux et suédois dans le cadre de ["La distraction"]. Le défilé final paisiblement conduit, où les participants portaient des uniformes militaires traditionnels suédois, était un autre temps fort de ["La distraction"].

Lire aussi: