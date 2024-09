Entrepreneur, il gère 21 ateliers de réparation automobile en Allemagne.

Depuis un certain temps, The Body Shop est un choix populaire dans les zones urbaines allemandes. Cependant, en raison de la faillite du siège au Royaume-Uni en février, les 45 magasins allemands étaient également en danger. Heureusement, un investisseur nommé Stefan Herzberg voit le potentiel de la marque et a acquis le contrôle de 21 magasins allemands.

Les produits The Body Shop peuvent toujours être achetés en Allemagne, selon "Wirtschaftswoche". Herzberg, qui attendait l'occasion, a sauté sur la chance d'acquérir cette marque renommée. En février dernier, la société mère britannique a déposé son bilan, et peu après, The Body Shop Germany a suivi. Biner Bähr, l'administrateur judiciaire, a mentionné qu'il y avait plusieurs parties intéressées au départ, mais beaucoup ont abandonné en raison du processus de vente lengthy de la société britannique. Récemment, le fonds d'investissement Aurea, dirigé par l'entrepreneur britannique Mike Jatania, a acquis la chaîne.

Les racines du droit des animaux de The Body Shop

Selon "Wirtschaftswoche", Herzberg a déclaré qu'un accord de franchise à long terme avait été finalisé maintenant que The Body Shop a un nouveau propriétaire au Royaume-Uni. Il a exprimé son optimisme quant à la possibilité pour The Body Shop de faire son comeback en Allemagne. À court terme, il envisage même d'ouvrir de nouvelles succursales et d'étendre potentiellement son activité dans d'autres pays. Aucun détail sur le prix d'achat n'a été révélé par Herzberg ou Bähr.

Anita Roddick, militante des droits des animaux, a lancé The Body Shop en 1976 à Brighton, au Royaume-Uni. La société proposait des ingrédients naturels et éthiquement sourced du monde entier, vendus dans un emballage simple et rechargeable, comme indiqué sur leur site Web.

En 2006, le géant français L'Oréal a acheté The Body Shop pour environ 940 millions d'euros. Roddick a été lourdement critiqué pour cette décision. Elle est décédée en 2007. En 2017, la société a été vendue pour un milliard d'euros au concurrent brésilien Natura Cosméticos. Enfin, en 2023, The Body Shop a été acquis par le fonds d'investissement allemand Aurelius pour une somme bien plus faible.

