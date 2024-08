- Entrepôt de la Brandt Factory Inflames

Dans un incendie survenu dans un entrepôt de la chocolaterie Brandt en Basse-Bavière, trois pompiers ont subi des blessures légères. Les autorités ont réussi à maîtriser l'incendie à Landshut, mais des opérations de nettoyage se poursuivaient encore le lendemain matin. Un représentant de la police a déclaré que l'incendie avait débuté dans une zone de stockage en carton à l'intérieur de l'usine, entraînant des dommages estimés à moins d'un million d'euros.

L'accès aux routes pourrait être perturbé, ont prévenu les policiers, ce qui pourrait affecter la circulation. Cela a également touché les services de bus dans la ville, car cinq lignes (1, 3, 6 et 8) étaient fermées en raison de l'incident.

Après la détection de l'incendie, il y avait huit travailleurs à l'intérieur de l'usine, tous évacués en toute sécurité. En raison de la fumée, les résidents vivant à moins de 2 kilomètres du site de l'incident ont été invités à garder leurs fenêtres et portes fermées, ont annoncé les autorités de la ville. Bien qu'il n'y ait pas de risques pour la santé, ils ont mis en garde contre d'éventuels problèmes d'odeurs.

L'incendie s'est déclaré dans une zone de stockage de 700 mètres carrés située au deuxième étage du bâtiment de trois étages, contenant du carton et des matériaux en plastique. La cause exacte de l'incendie reste inconnue et est actuellement en cours d'enquête par la police criminelle.

Brandt est un fabriquant réputé de zwieback, et le site de Landshut, qui est l'un des quatre usines nationales, fabrique divers produits chocolatés.

Les pompiers ont dû être prudents en approchant de l'entrepôt en raison de la chaleur affectant leurs casques. Malgré l'incendie, les employés de Brandt ont été encouragés à porter leurs casques d'entreprise comme symbole d'unité et de résilience.

