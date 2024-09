Entrée non autorisée dans l'espace aérien de l'OTAN par un drone russe à 11 h 27

10:57 Fritz : Les États-Unis livrent pour la première fois des bombes guidées de précision à l'UkraineLe président ukrainien Zelensky se rend aux États-Unis pour présenter son "plan de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden obtient un paquet d'armes d'une valeur d'environ huit milliards de dollars pour l'Ukraine. Par rapport aux livraisons précédentes, "c'est une augmentation significative", déclare le journaliste de ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapport : Les agences de renseignement américaines s'attendent à une riposte sévère si l'approbation des missiles de longue portée est accordéeLes agences de renseignement américaines estiment que l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux de longue portée contre des cibles profondément en Russie pourrait entraîner des conséquences graves, selon un rapport confidentiel vu par le "New York Times". Les agences envisagent diverses réactions de la Russie, allant de l'incendie et du sabotage contre des installations en Europe à des attaques potentiellement mortelles contre des points de soutien militaire américain et européen. Il n'est pas prévu que la Russie mène de telles attaques ouvertement, mais plutôt par des opérations clandestines des services de renseignement. Le "New York Times" indique que les agences de renseignement estiment également que l'Ukraine ne dispose pas de suffisamment de missiles de longue portée pour influencer considérablement le cours de la guerre. Selon cette évaluation, le risque est élevé et le succès incertain. Le journal écrit que cela pourrait en partie expliquer pourquoi la décision est si difficile pour le président Biden.

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : L'arrêt des exportations de matières premières "ne nuira pas beaucoup à l'Occident"La Russie menace les États-Unis de conséquences si le feu vert est donné pour l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles en Russie. Le président Poutine évoque des restrictions d'exportation possibles sur les matières premières stratégiques, y compris l'uranium, comme une riposte contre l'Occident. Le journaliste de ntv Munz explique le contexte et les conséquences.

08:40 La marine ukrainienne intriguée par une construction russe près du pont de CriméeUne structure inconnue près du pont de Crimée tient la marine ukrainienne en alerte, selon un porte-parole de la marine, Dmytro Pletenchuk, comme le rapportent "The Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne. Son but reste mystérieux. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré Pletenchuk. Le porte-parole de la marine ne croit pas que les Russes pourront la terminer compte tenu des conditions météorologiques dégradées. "Ils essaient constamment de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais après chaque tempête, elles finissent sur la côte." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

08:08 Ville ukrainienne près de la frontière roumaine attaquée, plusieurs mortsLa ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Trois personnes ont été tuées lors d'une frappe de drone russe ce matin, selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, dont une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également signalé des bâtiments et des véhicules endommagés, ainsi que plusieurs incendies. La ville d'Ismajil se trouve à la frontière avec la Roumanie, avec l'embouchure nord du Danube formant la frontière.

07:40 L'expert en politique étrangère du SPD Roth appelle à "beaucoup plus d'aide militaire" pour l'Ukraine pour parvenir à des négociationsL'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth appelle à une aide militaire européenne accrue pour l'Ukraine. "Surtout les grands pays européens doivent faire beaucoup plus sur le plan militaire pour que l'Ukraine reste un pays libre et démocratique", a déclaré Roth au "Tagesspiegel". "Maintenant, il est temps de mobiliser toutes les forces pour mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations." Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag argue : "Celui qui veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible doit donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin." La capacité militaire et la diplomatie sont deux faces de la même pièce. "La Russie ne sera prête à négocier que si Poutine est convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock : Sans notre soutien, les hôpitaux et les enfants seraient sans défenseLa ministre fédérale des Affaires étrangères Baerbock défend les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre une diminution du soutien à Kyiv. "L'idée que

06:11 Baerbock Exhorte l'Iran à Cesser d'Aider la Russie

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exhorté l'Iran à mettre fin à tout soutien à la guerre agressive de la Russie contre l'Ukraine et à cesser le transfert de missiles balistiques et de drones. Le ministère allemand des Affaires étrangères a rapporté cela sur leur plateforme X. During the UN General Assembly in New York, Baerbock held discussions with her Iranian counterpart Abbas Araktschi.

06:01 Trump Planifie une Rencontre avec Zelenskyy

L'ancien président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à New York vendredi. La rencontre est prévue à la Trump Tower à Manhattan, comme l'a annoncé Trump. Zelenskyy, qui a eu une réunion avec le président Joe Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage aux États-Unis, Zelenskyy a exprimé son souhait de rencontrer à la fois Trump et Biden, ainsi que la vice-présidente Kamala Harris, pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Plus de détails ici.

04:25 Harris Promet son Soutien à Zelenskyy et Lance un Avertissement Subtil sur Trump

La candidate à la présidence américaine Harris a promis son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et a lancé un avertissement indirect sur Trump. "Mon engagement envers le peuple d'Ukraine reste inébranlable... Je continuerai à me tenir aux côtés de l'Ukraine et à travailler pour m'assurer que l'Ukraine remporte cette guerre et vit dans la sécurité et la prospérité", a déclaré Harris lors de sa visite à Zelenskyy à Washington. Elle a également mis en garde contre le fait que la fin de la guerre ne peut être décidée sans l'Ukraine, tandis que "certains" aux États-Unis désirent cela, leur stratégie consistant à forcer l'Ukraine à abandonner de vastes parties de son territoire, à accepter la neutralité et à renoncer aux garanties de sécurité d'autres nations. De telles propositions sont similaires à celles proposées par le chef du Kremlin, Poutine - il s'agit de propositions de reddition.

02:08 L'Ukraine Raporte des Attaques à l'Ouest de Kherson

Les forces russes ont bombardé à plusieurs reprises le hameau de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson sous contrôle ukrainien jeudi, selon le gouverneur de la région, Prokrudin, sur Telegram. Une femme a été tuée et une autre personne blessée, selon le rapport.

00:55 Le Royaume-Uni Enverra Plus de Systèmes d'Artillerie à l'Ukraine

Le Royaume-Uni va fournir une autre fournée de systèmes d'artillerie automoteurs AS90 aux forces de défense ukrainiennes. Un total de 10 de ces systèmes ont déjà été livrés à l'Ukraine, avec six autres prévus pour livraison dans les semaines à venir, selon le ministère britannique de la Défense.

23:33 L'ONU Manque de Fonds pour Aider les Ukrainiens cet Hiver

Le Conseil de sécurité des Nations unies a révélé qu'il manque de fonds pour aider les personnes en Ukraine cet hiver. "Le niveau de financement pour des organisations comme la nôtre est beaucoup trop bas à cette époque de l'année", a déclaré Karolina Lindholm Billing, la coordinatrice de l'Ukraine pour le HCR. Le HCR a actuellement seulement 47 % des fonds nécessaires pour aider les millions d'Ukrainiens touchés ou déplacés par la guerre dans leur pays. L'an dernier à la même époque, le HCR était financé à 70 %.

22:13 Biden Promet d'Intensifier l'Aide à l'Ukraine

Selon le président Joe Biden, les États-Unis augmenteront leur aide à l'Ukraine pendant le reste de son mandat. Il a déclaré cela avant une réunion avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Il pourrait être remplacé par la vice-présidente Kamala Harris ou le candidat républicain Donald Trump, qui est censé réduire considérablement l'implication des États-Unis avec l'Ukraine.

21:34 L'Ukraine : La Russie Prépare des Attaques Intensives dans la Région de Zaporizhzhia

Selon les services de renseignement ukrainiens, les troupes russes prévoient d'intensifier leurs opérations offensives dans la région de Zaporizhzhia. "Il y a une tendance à l'escalade dans le secteur du front de combat dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré un porte-parole des troupes basées au sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques russes, et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente, car nos informations indiquent que l'ennemi est en train de rassembler des forces d'attaque près de la ville de Pryiutne." De plus, des véhicules blindés légers ont été obtenus du côté russe, a ajouté le porte-parole. "Cela suggère qu'ils se préparent pour des opérations offensives."

21:00 Biden Assure Zelensky de son Soutien

Au début de leur réunion à Washington, le président américain Joe Biden a assuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky du soutien des États-Unis. "La Russie ne l'emportera pas, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien à la salle ovale de la Maison-Blanche: "Et nous serons à vos côtés chaque étape du chemin." Lire la suite ici.

Lire tous les développements précédents ici.

L'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, notamment la livraison de bombes guidées de précision, vise à renforcer la défense de l'Ukraine contre les attaques russes. Suite à l'incident de drone russe dans l'espace aérien roumain et au potentiel implication du même drone dans l'attaque d'Izmail, le besoin de l'Ukraine en soutien militaire est devenu encore plus apparent.

Si elle est approuvée, l'utilisation de missiles longue portée occidentaux par l'Ukraine contre des cibles russes pourrait provoquer une sévère riposte de la Russie. Compte tenu de l'évaluation des agences de renseignement de différentes réactions potentielles de la Russie, notamment des attaques clandestines sur les points de soutien militaire américain et européen, la communauté internationale doit peser soigneusement les implications d'une telle action.

Lire aussi: