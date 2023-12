Entraîner le Prince Harry et entrer dans l'histoire du Tour : L'ascension fulgurante de Brendan Lawlor, numéro 1 mondial des golfeurs handicapés

En octobre 2020, l'Irlandais a déclaré à CNN Sport qu'il espérait "continuer à faire rouler la balle" pour la prochaine génération de golfeurs handicapés.

Aujourd'hui numéro 1 au classement mondial des golfeurs handicapés, Lawlor a fait rouler la balle sur le fairway et sur le sommet - et il ne semble pas qu'elle soit prête d'atterrir.

Il y a trois ans, il s'acclimatait à sa nouvelle vie d'athlète professionnel. Depuis, ce golfeur de 25 ans est devenu le premier golfeur handicapé à participer au Tour européen, a remporté trois tournois d'affilée jusqu'en 2021 et s'est hissé au sommet du classement mondial des golfeurs handicapés.

Ces dernières semaines, il a aidé le Prince Harry à améliorer son swing et a été la tête d'affiche d'un nouveau circuit pour le golf handicapé - mais le moment le plus cher de Lawlor a sans doute eu lieu lors des derniers essais de l'équipe de son pays pour les championnats d'Europe de golf handicapé.

"L'année dernière, en Irlande, nous n'avions aucun golfeur handicapé et cette année, nous avons eu une finale avec sept joueurs, tous avec un handicap inférieur à trois, ce qui est incroyable", a déclaré M. Lawlor à CNN.

Ils m'ont tous dit : "Nous avons commencé parce que... nous t'avons vu jouer au Belfry (lors des débuts de Lawlor sur le circuit européen), nous t'avons vu faire ça", a-t-il ajouté. "C'est une sensation de bien-être dans l'estomac quand les gens essaient quelque chose parce que vous créez le chemin pour eux.

"Je ne me préoccupe pas vraiment des classements - je veux juste gagner autant d'événements que possible et changer la vie d'autant de personnes que possible.

Une nouvelle aube

Depuis sa ville natale de Dundalk, au nord de Dublin, Lawlor discutait avant le début du premier circuit de golf pour handicapés (G4D) au British Masters.

Quatre fois hôte de la Ryder Cup, dans le Warwickshire, en Angleterre, le Belfry offrait un cadre emblématique pour le lancement du circuit, auquel participeront les dix golfeurs handicapés les mieux classés au monde, au cours de sept épreuves organisées dans six pays.

Alors que les épreuves pour handicapés étaient autrefois englouties entre les épreuves du Tour européen, le nouveau G4D Tour se déroulera en association avec le Tour européen et pendant les deux jours qui le précéderont. Chaque tournoi faisant l'objet d'un long documentaire diffusé sur Sky Sports, le golf pour handicapés bénéficie d'une exposition plus importante que jamais.

Kipp Popert, numéro deux mondial, a remporté l'épreuve inaugurale, tandis que Lawlor a terminé à quatre coups de l'Anglais, en quatrième position.

"Si nous pouvons continuer à faire passer ce message, si nous pouvons avoir un impact sur la vie de ne serait-ce que 10 personnes, c'est énorme", a déclaré Lawlor, qui rêve déjà d'étendre le Tour à 50 joueurs. "Cela aura un effet d'entraînement sur le golf pour handicapés.

"Le golf pour tous

La récente sortie de Lawlor au Belfry a marqué un retour sur le parcours qui a fait les gros titres en 2020, lorsqu'il a participé aux côtés des vainqueurs de tournois majeurs Danny Willett et Martin Kaymer - ainsi que de l'ancien numéro un mondial Lee Westwood - à l'ISPS Handa UK Championship - la première fois qu'un golfeur handicapé a participé à une épreuve du circuit professionnel européen.

Né avec le syndrome d'Ellis-van Creveld, une maladie génétique rare caractérisée par un nanisme des membres courts, Lawlor n'a pas de jointure sur le dessus de ses doigts. Tout en se félicitant de sa position de golfeur handicapé de premier plan et des possibilités qu'elle lui offre, l'Irlandais tient à ce que lui-même et les autres joueurs ne soient pas définis par leur handicap.

"Nous avons ces énormes opportunités parce que nous faisons des choses anormales - nous ne devrions pas être capables de faire ce que nous pouvons faire avec un club ou une balle de golf", a-t-il déclaré.

"Nous avons donc ces opportunités parce que nous sommes des athlètes handicapés, mais je n'aime pas que les gens vous catégorisent et vous mettent dans une catégorie de handicap, parce que le golf est pour tout le monde - vous pouvez jouer à n'importe quel niveau.

"C'est ce qu'il y a de bien dans notre sport", a-t-il ajouté. "Oui, nous jouons au golf pour handicapés sur un circuit pour handicapés, mais si vous êtes assez bon pour jouer sur le circuit européen avec des golfeurs valides, vous avez cette chance.

Dans la bonne direction

Lawlor est devenu professionnel en septembre 2019 et a signé avec Modest ! Golf Management, une société fondée par son compatriote irlandais et auteur-compositeur-interprète Niall Horan. Défenseur du golf pour handicapés, l'ancienne star des One Direction est aujourd'hui un ami proche.

"Il a vraiment changé ma vie - depuis que j'ai signé, il m'a apporté d'incroyables contrats d'endossement et a vraiment embrassé le golf pour handicapés", a déclaré Lawlor. "C'est un homme vraiment gentil et il ferait n'importe quoi pour vous aider.

Et comme si une carrière musicale couronnée de succès ne suffisait pas, Horan est aussi un golfeur impressionnant, qui joue actuellement avec un handicap de huit.

Prince du golf

Horan n'est pas le seul visage célèbre à avoir pris un club avec Lawlor. En avril, l'Irlandais a donné des conseils au duc de Sussex, le prince Harry, à La Haye, aux Pays-Bas.

Lawlor faisait la promotion de la cinquième édition des Invictus Games, un événement international destiné aux militaires blessés et aux vétérans, le prince Harry étant le parrain de la Fondation des Jeux.

Dans une salle de simulation de golf, Lawlor a passé la journée à donner des leçons à des vétérans du monde entier qui ont partagé leurs histoires de batailles physiques et mentales.

"Ces hommes s'essayaient au golf pour la première fois et entraient en contact avec la balle", a déclaré M. Lawlor. "Il suffit qu'une personne s'implique et commence à jouer pour que d'autres s'y mettent. Et comment était le swing du duc de Sussex ? Pas mal du tout, selon Lawlor.

"Il a saisi le club, j'ai juste modifié une ou deux choses et il l'a très bien frappé", ajoute Lawlor. "C'était un homme très sympathique.

