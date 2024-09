- Entités fédérales et étatiques qui envisagent une affiliation à Meyer Werft

Les comités budgétaires parlementaires du Bundestag allemand et de Basse-Saxe examineront mercredi la situation de Meyer Werft, une entreprise renommée pour ses navires de croisière qui se trouve actuellement dans une grave difficulté financière. Cette entreprise basée à Papenburg emploie des milliers de personnes et joue un rôle crucial dans le maintien de l'industrie maritime. Par conséquent, l'État intervient maintenant pour assurer sa survie.

La proposition implique que le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe achètent conjointement 80% des parts de l'actuel chantier naval instable financièrement pour 400 millions d'euros. De plus, les deux parties sont également disposées à fournir des garanties d'environ un milliard d'euros chacune pour obtenir des prêts.

Le financement doit être finalisé d'ici le 15 septembre.

Il n'y a pas de date limite précise pour le retrait de l'intervention de l'État, mais Berlin et Hanovre ont tous deux fait savoir que le chantier naval ne devrait pas rester propriété publique à long terme. Cependant, en raison de l'absence de tout investisseur privé potentiel et de l'importance stratégique majeure de l'entreprise pour le gouvernement fédéral et l'État, une intervention de l'État est nécessaire pour le moment, selon le gouvernement de Basse-Saxe.

Meyer Werft doit obtenir environ 2,8 milliards d'euros pour de nouvelles constructions de navires d'ici la fin de 2027. Des accords concernant ce point doivent être conclus d'ici le 15 septembre.

La crise financière n'est pas due à une diminution des commandes, mais plutôt à des contrats pour de nouveaux navires signés avant la pandémie de COVID-19, qui ne prévoient pas d'ajustements pour la forte augmentation des prix de l'énergie et des matières premières depuis lors. De plus, dans l'industrie maritime, 80% du coût de construction est généralement payé à la livraison du navire, donc le chantier naval doit financer la construction avec des prêts à court terme.

Le chancelier Scholz considère Meyer Werft comme un "joyau industriel".

En théorie, l'aide de l'État doit être signalée à la Commission européenne pour permettre à un pays de financer ses entreprises. La Commission européenne n'a pas de délai précis pour déterminer si une telle aide est autorisée. En ce qui concerne le sauvetage de Meyer Werft, la commission a mentionné qu'elle mène des discussions productives avec les autorités allemandes. Selon la Basse-Saxe, l'aide d'État dans ce cas est conçue de manière à ne pas dépendre de l'approbation de l'UE, bien que le projet ait été volontairement signalé à l'UE.

Le chancelier fédéral Olaf Scholz a assuré à l'entreprise le soutien du gouvernement fédéral d'ici la fin août aux chantiers navals de Papenburg. "Meyer Werft est un atout que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre et que nous ne perdrons pas", a déclaré le politique du SPD. La position de l'Allemagne en tant que troisième plus grande puissance économique du monde repose sur une économie maritime solide, et Meyer Werft est un "joyau industriel".

La Basse-Saxe, où se trouve Meyer Werft, est activement impliquée dans les négociations pour sauver l'entreprise de construction navale en difficulté. La situation financière difficile de Meyer Werft, connue pour ses navires de croisière basés à Papenburg, a conduit à une proposition d'achat conjoint du gouvernement fédéral et de la Basse-Saxe.

