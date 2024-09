- Entièrement restauré: le col de San Bernardino est à nouveau traversable

Suite à une série de tempêtes intenses en Suisse, l'autoroute A13, qui a subi des dommages importants et a été partiellement détruite, a été entièrement restaurée. Cette importante voie, située dans le canton des Grisons, est fréquemment empruntée par les voyageurs se rendant de l'Allemagne en Italie ou dans l'autre sens. L'Office fédéral des routes a officiellement rétabli la circulation bidirectionnelle à 5h00 le mardi, avec deux voies disponibles dans chaque sens.

Le 5 juin, un tronçon de 200 mètres de cette voie de passage nord-sud cruciale à travers les Alpes a été emporté. Les fortes pluies dans la vallée de Mesolcina ont abouti à un débordement du fleuve Moesa et à l'érosion de la route. Après des réparations initiales, les usagers de la route ont pu utiliser une voie dans chaque sens deux semaines plus tard.

Actuellement, la circulation se déroule sans encombre dans les deux sens, avec deux voies disponibles pour les voyageurs. Dans le cadre du processus de réparation, l'Office fédéral des routes a indiqué que les berges du fleuve Moesa ont été renforcées.

La restauration de l'autoroute A13 a considérablement amélioré les transports et les télécommunications dans la région, car elle sert de lien crucial pour les voyages terrestres et les réseaux de communication entre l'Allemagne et l'Italie. De plus, l'Office fédéral des routes a également investi dans le renforcement des berges du fleuve Moesa, garantissant la stabilité des câbles de télécommunication qui longent l'autoroute.

