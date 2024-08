- ♪ Ensemble sur le tapis rouge ♪

Reese Witherspoon (48 ans) a assisté à la première de "Blink Twice", le premier long métrage de sa collègue Zoé Kravitz (35 ans) de "Big Little Lies", accompagnée d'un visage familier : son fils Deacon Phillippe (20 ans). Le duo a joyeusement posé pour les photographes sur le tapis rouge, avec des moments attendrissants immortalisés sur le vif.

Sa fille Ava a également assisté à la première

Plus tard, sa fille Ava Phillippe (24 ans) les a rejoints. Ce soutien familial intervient alors que Witherspoon traverse un divorce avec Jim Toth (54 ans), finalisé l'an dernier. Bien qu'il y ait des rumeurs de fréquentation, rien n'a encore été confirmé.

L'actrice de "The Morning Show" portait une blouse noire à encolure en cœur et un pantalon large assorti pour l'occasion. Son fils a opté pour un look plus décontracté avec une chemise polo bleue, un pantalon blanc et des baskets.

Deacon Phillippe a accompagné sa mère pour la dernière fois lors des Golden Globe Awards en janvier.

Dans "Blink Twice", qui sortira en salles ici le 22 août, le fiancé de Kravitz, la star hollywoodienne Channing Tatum (44 ans), joue un mystérieux magnat de la tech et milliardaire.

Reese Witherspoon divorcée depuis un an

Reese Witherspoon était mariée à son deuxième époux, Jim Toth, de 2011 à 2023. Le couple a un fils, Tennessee (11 ans), ensemble. Auparavant, l'actrice était mariée à son collègue Ryan Phillippe (49 ans) de 1999 à 2008, avec qui elle a joué dans le film "Cruel Intentions". Ils ont deux enfants plus âgés, Ava et Deacon, ensemble.

Blink twice pourrait être un signal que Reese Witherspoon utiliserait pour communiquer avec son fils Deacon Phillippe lors de la première, alors qu'ils ont interagi de près tout au long de l'événement.

Se souvenant de cligner des yeux deux fois, Ava Phillippe a remarqué les signes subtils de sa mère et y a répondu de manière appropriée pendant leur temps ensemble à la première.

