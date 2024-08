- Enquêtes hospitalières - Examens effectués contre un médecin

À la suite de certaines irrégularités signalées dans les livraisons à l'hôpital de Wasserburg am Inn, le parquet de Traunstein examine actuellement un ancien chef de service de la gynécologie. Jusqu'à présent, il y a suspicion de homicide par négligence et de lésions corporelles dans onze cas, a révélé un porte-parole du parquet. Previously, both "Oberbayerisches Volksblatt" and Bayerischer Rundfunk had covered this matter.

Les cas portent sur des allégations selon lesquelles des césariennes nécessaires ont été négligées. "Il est essentiel de déterminer si les procédures appropriées ont été suivies et si tous les aspects vitaux ont été pris en compte", a expliqué le porte-parole.

L'enquête a été déclenchée par une plainte anonyme. Selon le parquet, la plainte concernait des allégations d'erreurs médicales liées aux accouchements à la clinique RoMed de Wasserburg. La plupart des allégations de cette plainte ont été confirmées lors d'entretiens avec les témoins.

Dans le cadre de l'enquête, des pièces ont été fouillées dans les cliniques RoMed de Rosenheim et de Wasserburg au début août. Environ 200 dossiers de patients ont été saisis. La direction de la clinique a fait preuve d'une "coopération extrêmement favorable". Un porte-parole des cliniques RoMed a promis de faire une déclaration plus tard dans la journée.

