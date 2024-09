Enquêter sur les erreurs factuelles: Douze histoires imaginaires racontées par Trump au cours du dernier mois

Ce n'est pas le genre de spin politique habituel, ce type de manipulation statistique et d'exagération d'accomplissements que les politiques ont souvent tendance à faire. Au lieu de cela, le candidat républicain à la présidence répand des mensonges flagrants qui n'ont aucune base dans la réalité.

La déclaration outrancière de Trump concernant les immigrants à Springfield, Ohio, où il les accuse sans preuve de manger les animaux domestiques des gens, a attiré le plus d'attention. Cependant, les apparitions publiques récentes de Trump, telles que les meetings et les interviews, ont également été remplies d'histoires non vérifiées.

Voici 11 autres exemples du seul mois dernier.

Harris et la conscription militaire

Lors d'un meeting à Las Vegas la semaine dernière, Trump a affirmé que sa concurrente démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, préconisait de contraindre les Américains à s'engager dans l'armée : "Elle parle déjà de rétablir la conscription. Elle veut rétablir la conscription et envoyer votre enfant dans une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu."

C'est de la pure fiction. Harris n'a jamais évoqué le sujet de la conscription.

L'interview de Harris sur CNN

Durante un événement de Fox News en Pennsylvanie début septembre, Trump a affirmé que Harris avait des notes pour l'aider pendant son interview télévisée sur CNN fin août. Il a même imité Harris en train de regarder ces notes.

En réalité, elle n'en avait pas.

Les enfants transgenres et les écoles

Lors d'un événement organisé par un groupe conservateur fin août, Trump a déclaré que des écoles effectuaient secrètement des chirurgies d'affirmation de genre sur des enfants sans le consentement des parents. Il a dit : "L'histoire transgenre est incroyable. Imaginez. Votre enfant va à l'école et revient quelques jours plus tard avec une opération. L'école décide de ce qui va arriver à votre enfant."

Plus tard, la campagne de Trump a admis qu'elle n'avait pas trouvé de preuves pour soutenir cette histoire. Le consentement parental est requis pour les chirurgies d'affirmation de genre ; les écoles n'ont pas effectué ou approuvé ces chirurgies dans le dos des parents.

Malgré avoir été démenti, Trump a répété cette histoire lors d'un meeting au Wisconsin début septembre.

Harris et l'invasion russe en Ukraine

Trump a raconté une histoire sur Fox News fin août selon laquelle le président Biden aurait envoyé Harris négocier avec le président russe Vladimir Poutine pour empêcher une invasion de l'Ukraine. Trump a affirmé que Harris était allée "voir Poutine en Russie trois jours avant l'attaque. Elle y est allée. Elle a présenté son argument. Il a attaqué trois jours plus tard. Il a attaqué trois jours plus tard. Il a trouvé ça drôle. Il a trouvé qu'elle était une joke." Trump a également raconté une version de cette histoire lors du débat de septembre.

Cette histoire est complètement fausse.

Biden n'a jamais envoyé Harris négocier avec Poutine, et elle n'est pas allée en Russie juste avant l'invasion. Au lieu de cela, Harris s'est rendue à une conférence en Allemagne pour rencontrer les alliés américains, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'identité de Harris

Trump a affirmé lors d'une convention de journalistes noirs fin juillet que Harris n'avait promu son héritage indien que pour soudainement devenir noire. En défendant son affirmation, Trump a répété cela lors du débat de septembre, disant qu'Harris avait "diffusé" à un moment donné qu'elle "n'était pas noire".

Rien de tout cela n'est vrai.

Harris, qui a été élevée dans une communauté noire et a obtenu son diplôme dans une université noire historiquement, a toujours embrassé son identité noire. Bien qu'elle ait également parlé de son héritage sud-asiatique, elle n'a jamais affirmé qu'elle n'était pas noire.

La performance de Harris dans les primaires de 2020

Trump a répété à maintes reprises que Harris était si impopulaire lorsqu'elle s'est présentée à la présidence en 2019 qu'elle était la première candidate à se retirer des primaires démocrates bondées. "Elle était l'une des 22 personnes qui se présentaient. Elle était la première à abandonner", a-t-il déclaré lors d'un meeting en Pennsylvanie fin août.

Ce n'est pas exact.

En fait, 13 autres candidats démocrates ont abandonné avant Harris, notamment les gouverneurs en fonction ou anciens de Washington, Montana et Colorado ; le maire en fonction de New York ; et les membres en fonction ou anciens de la Chambre des représentants et du Sénat.

Les opinions sur Roe v. Wade

Confronté à la critique pour avoir nommé trois juges qui ont renversé la décision de Roe v. Wade sur le droit à l'avortement en 2022, Trump a créé une histoire fabriquée selon laquelle cette décision impopulaire était souhaitée par "tout le monde" - y compris "tout démocrate".

"Tout démocrate, tout républicain, tout le monde voulait que Roe v. Wade soit terminée et ramenée dans les États", a déclaré Trump sur Fox News fin août.

Ce n'est pas vrai.

Roe était constamment soutenu par une majorité de la population américaine, et il était très populaire parmi les démocrates - avec un soutien de 80 % ou plus chez les démocrates dans de nombreux sondages.

Lors d'une conférence de presse en Californie en septembre, Trump a affirmé que "si j'avais un compteur de votes honnête, je gagnerais en Californie, mais les votes ne sont pas comptés honnêtement". Il avait fait une version plus vive de cette affirmation lors d'une interview fin août, en déclarant : "Même si Jésus lui-même comptait les votes, je gagnerais toujours en Californie".

C'est un pur non-sens. Le vote est honnête et équitable en Californie, comme dans tout autre État. Trump perd constamment en Californie parce que c'est un État très démocrate qui n'a pas élu de président républicain depuis 1988. Il a perdu l'État en 2020 avec plus de cinq millions de votes et une marge de plus de 29 points de pourcentage.

'Homme de l'année' en Michigan

Depuis 2016, Trump affirme avoir remporté un prix 'Homme de l'année' au Michigan avant d'entrer en politique. Cependant, CNN et d'autres médias ont démenti cette affirmation, en déclarant qu'en réalité, Trump n'a jamais reçu un tel prix, et qu'il n'y a aucune preuve qu'un tel prix existe.

Lors d'un événement au Michigan mardi, Trump a déclaré qu'il avait été innocenté. "La presse a dit que ça n'était jamais arrivé. Eh bien, c'est arrivé. Ils ont découvert où c'était", a déclaré Trump. Cependant, les médias n'ont pas trouvé de preuve concrète du prix 'Homme de l'année' de Trump.

Trump a répandu une histoire depuis des mois selon laquelle 'Le Congo' libérerait délibérément des prisonniers pour les inciter à migrer vers les États-Unis. "Beaucoup de prisonniers libérés du 'Congo' en Afrique, des durs à cuire", a-t-il déclaré lors d'un événement en Arizona en août. Lors d'un meeting en Pennsylvanie une semaine plus tard, il a déclaré : "Du 'Congo', en Afrique : 22 personnes déposées dans notre pays. 'D'où venez-vous?' 'Du Congo.' 'De quelle partie?' 'De prison.'"

Cependant, les représentants à la fois de la République démocratique du Congo et de la République du Congo ont confirmé que cette allégation est fausse. Les experts sur les deux pays ont également trouvé aucune preuve pour étayer cette théorie, et la campagne de Trump n'a fourni aucune confirmation.

Révision de l'emploi

Après que le Bureau of Labor Statistics a annoncé en août que sa révision annuelle des données sur l'emploi montrait que l'économie avait créé environ 818 000 emplois de moins que rapporté initially for the 12 months ending in March, Trump a élaboré une histoire selon laquelle le gouvernement prévoyait de révéler cette révision après l'élection mais a été obligé de le faire plus tôt en raison d'un "lanceur d'alerte" ou "fuiteur patriotique".

C'est encore une fabrication. Le Bureau of Labor Statistics publie régulièrement les données révisées préliminaires en août, et ils avaient annoncé la date de publication exacte - le 21 août - des semaines à l'avance.

William Beach, un économiste conservateur nommé par Trump pour diriger le Bureau of Labor Statistics, a écrit sur les réseaux sociaux : "Pour ceux qui pensent que la grande révision des chiffres de l'emploi du BLS a 'fuité' et était prévue pour être publiée après l'élection, rappelez-vous que le BLS annonce toujours ses révisions préliminaires en août et a annoncé la date de cette année, le 21 août, depuis de nombreux mois. Il est important de vérifier vos faits."

La tendance actuelle de Trump, le candidat républicain à la présidence, à faire des allégations sans fondement se prolonge au-delà de l'immigration, comme en témoignent plusieurs récents exemples. Par exemple, lors d'un meeting à Las Vegas, Trump a faussement accusé la vice-présidente Kamala Harris d'avoir plaidé en faveur du service militaire, une affirmation qu'elle n'a jamais faite. De même, lors d'un événement de Fox News, Trump a affirmé que Harris lisait des fiches pendant son interview sur CNN, ce qui était également faux.

Lire aussi: