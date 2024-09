Enquêter sur la véracité: Harris affirme à tort la position de Trump sur l'emploi dans le secteur manufacturier.

Intervieweuse Stephanie Ruhle a interrogé Harris sur ses pensées concernant les sondages suggérant que la plupart des électeurs pensent que Trump est meilleur pour gérer l'économie.

Harris a répliqué, "Voici ce que je comprends d'après les faits. Donald Trump nous a laissé une économie aussi mauvaise que pendant la Grande Dépression, en particulier en considérant les chiffres de l'emploi, comme par exemple les taux d'emploi." Après que Ruhle ait interjeté, mentionnant l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur les chiffres de l'emploi, Harris a poursuivi, "Même avant la pandémie, il a perdu des emplois dans la manufacture - selon la plupart des estimations, au moins 200 000."

Vérification des faits :Le statement de Harris est inexact. Trump a supervisé un gain de 414 000 emplois manufacturiers aux États-Unis avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe, plutôt qu'une perte de "au moins 200 000", comme Harris l'a affirmé. De plus, la perte totale dans les emplois manufacturiers pendant le mandat de Trump était de 178 000, pas 200 000 ou plus, comme Harris l'a déclaré.

Trump et les emplois manufacturiers

Il y a de nombreux facteurs qui font fluctuer les chiffres de l'emploi en dehors d'un président. Même si vous attribuez tous les gains et pertes d'emplois au président, il n'est toujours pas vrai que Trump a perdu "au moins 200 000" emplois manufacturiers avant la pandémie.

De janvier 2017, le début de la présidence de Trump, jusqu'en février 2020, immédiatement avant que la pandémie ne frappe, l'économie a ajouté 414 000 emplois manufacturiers.

L'emploi manufacturier, comme l'emploi global, a dramatiquement chuté une fois qu'une partie significative de l'économie a été fermée en mars et en avril 2020, perdant 1,3 million d'emplois en avril 2020 seul. L'économie a ensuite rapidement repris l'ajout d'emplois manufacturiers, augmentant chaque mois de mai 2020 à décembre 2020, avant une petite perte en janvier 2021. Cependant, ces gains n'ont pas été suffisants pour compenser les pertes en mars et en avril 2020. Ainsi, le total global pour les quatre ans de Trump au pouvoir s'est élevé à une perte de 178 000 emplois.

Lorsque CNN a contacté la campagne de Harris pour une réponse à la déclaration erronée de Harris sur le 17 mars 2023, un assistant de campagne a fait référence à une déclaration similaire, mais exacte, que Harris avait faite lors d'un discours en Pennsylvanie. During that speech, she stated, "Across our economy, almost 200,000 manufacturing jobs were lost during his presidency – starting before the pandemic struck."

This assertion is true. Although the steepest manufacturing job losses under Trump occurred during the pandemic, the job losses began before the pandemic. The economy experienced a net loss of 48,000 manufacturing jobs over the 13-month period from February 2019 to February 2020, prior to Trump's term, having gained under him beforehand.

However, Harris' campaign mistakenly turned this accurate claim into a false one on social media. In a post about the video of Harris' remark, the campaign's official @KamalaHQ account rephrased her as follows: "Vice President Harris: Almost 200,000 manufacturing jobs were lost under Trump before the pandemic."

This paraphrase distorted Harris' actual words - she said the job losses began before the pandemic, not that all the “almost 200,000” losses happened before the pandemic - and, once again, this statement is inaccurate.

Harris' claim about the economy Trump 'left us'

We will not be issuing a definitive fact-check judgment on Harris' more ambiguous claim that "Donald Trump left us with the worst economy since the Great Depression, when you consider, for example, the employment figures."

The Harris campaign aide revealed that Harris was referring to Trump's overall employment record; he was the first president to oversee a four-year net job loss since Herbert Hoover, who left office during the Depression-era 1933.

However, it is worth pointing out that the unemployment rate was not at its worst point since the Great Depression when the Biden-Harris administration took over from Trump. While the rate soared to 14.8% in April 2020, the highest since 1939, it had already decreased to 6.4% in January 2021, the month of Biden's inauguration. In fact, a higher unemployment rate has occurred as recently as 2014.

Despite the factual inaccuracy in her claim about manufacturing jobs loss under President Trump, Senator Kamala Harris continued to discuss the state of the economy in political contexts. For instance, during a campaign rally, she asserted, "Donald Trump left us with an economy in shambles, struggling to recover from his failed policies."

Regarding her remarks about the economy being in its worst state since the Great Depression, Harris clarified, "I was referring to the overall employment record during Trump's presidency, making him the first leader to oversee a four-year net job loss since Herbert Hoover."

While the unemployment rate at the time of the Biden-Harris administration's assumption of power had significantly improved from its peak during the pandemic, it was still higher than in recent years, highlighting the ongoing challenges in the economy that continued to be a topic in the realm of politics.

