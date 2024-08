- Enquête: une exploitation sur deux trouve trop peu de betteraves à sucre

De plus en plus d'entreprises en Allemagne cherchent désespérément des apprentis. Selon une enquête de la Chambre allemande de l'industrie et du commerce (DIHK), environ la moitié des entreprises de formation n'ont pas réussi à remplir tous leurs postes l'année dernière. C'est un record historique, selon les chiffres de la DIHK. Plus d'un tiers des entreprises qui ont eu du mal à remplir leurs postes ont déclaré n'avoir reçu aucune candidature - soit environ 30 000 entreprises.

"Le manque de compétences commence déjà avec les apprentis", a déclaré Achim Dercks, vice-président de la DIHK. Les petites entreprises ont trouvé cela plus difficile que les grandes. La situation était particulièrement préoccupante dans l'industrie, l'hôtellerie, le commerce de détail, les transports et la construction. L'enquête a porté sur 13 077 entreprises de divers secteurs.

