- Enquête sur un accident d'avion au Brésil avec 61 morts

Suite à l'écrasement d'un avion de ligne avec 61 morts dans une zone résidentielle au Brésil, les investigations sur les causes de l'accident ont commencé. "Tout est encore très prématuré", a prévenu Marcelo Moreno, directeur du Centre d'investigation et de prévention des accidents aériens (Cenipa), lors d'une conférence de presse. Les facteurs environnementaux et techniques, ainsi que les erreurs humaines possibles, sont examinés pour déterminer comment l'avion s'est écrasé dans la ville de Vinhedo, dans l'État de São Paulo.

Le boîtier noir, ou "boîte noire", a été retrouvé par l'armée de l'air brésilienne (FAB), a-t-il déclaré. C'est crucial pour l'enquête sur l'accident.

Avion s'écrase sur un terrain dans un complexe résidentiel

L'avion de la compagnie aérienne VoePass, transportant 57 passagers et 4 membres d'équipage, effectuait un vol entre la ville de Cascavel, dans l'État du Paraná, et l'aéroport international de Guarulhos, à São Paulo, lorsqu'il s'est écrasé.

Des images et des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré l'avion en train de tournoyer hors de contrôle et de plonger du ciel, avec de la fumée épaisse ensuite. Les données de la plateforme Flightradar 24 suggèrent que l'avion a chuté de près de 4 000 mètres en moins d'une minute.

Il s'est écrasé dans un quartier résidentiel près d'une maison où il y avait des résidents, selon le portail d'informations G1, citant les autorités locales. Cependant, personne n'a été blessé au sol.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a décrété un deuil national de trois jours. Le gouverneur de São Paulo, Tarcisio de Freitas, a promis tout le soutien nécessaire.

Selon Flightradar 24, les rapports météorologiques autour du moment de l'accident indiquent de la turbulence, des orages et du givrage dans la région. Le PDG de VoePass, Eduardo Busch, n'a pas écarté la possibilité que de la glace se soit accumulée sur les ailes. Cependant, il a noté que les pilotes étaient expérimentés et que l'avion était opérationnel au moment du décollage. "L'avion était à 100 % opérationnel au moment du décollage", a déclaré Busch.

L'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire de l'aviation brésilienne

L'accident est apparemment l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation brésilienne. De nombreux souvenirs de l'écrasement du 28 novembre 2016, lorsque l'avion transportant le club de football brésilien Chapecoense s'est écrasé sur son chemin vers Medellín, en Colombie, pour la finale de la Copa Sudamericana. Soixante et onze personnes sont décédées, dont presque tous les joueurs, entraîneurs et journalistes accompagnants. Six passagers ont survécu.

L'avion qui s'est écrasé vendredi était un avion de ligne turbopropulseur de type ATR 72, un avion à ailes basses produit par le consortium franco-italien Avions de Transport Régional. En janvier 2023, 72 personnes, dont 4 membres d'équipage, sont décédées lorsqu'un ATR 72-500 s'est écrasé lors de sa tentative d'atterrissage à l'aéroport de Pokhara, au Népal.

