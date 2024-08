- Enquête sur les propos haineux concernant le DCT à Gifhorn

La police enquête sur plusieurs commentaires haineux dans un article en ligne concernant la Christopher Street Day (CSD) à Gifhorn. Environ 2 500 commentaires sous un post Facebook d'une équipe éditoriale ont été sécurisés, a déclaré la police. De nombreux d'entre eux contenaient des insultes et des menaces. L'article a finalement été retiré par l'équipe éditoriale.

Selon la police, environ 600 participants se sont réunis dans le centre-ville de Gifhorn près de Wolfsburg pour la CSD mi-juillet. Ils ont manifesté contre la discrimination des personnes lesbiennes, gay et autres personnes queer. Les enquêteurs de la police, du parquet de Göttingen et du Bureau central de lutte contre la criminalité haineuse sur Internet en Basse-Saxe évaluent désormais les commentaires et engagent des poursuites pénales.

La CSD a lieu à Brunswick depuis vendredi. L'an dernier, un homme de 22 ans a été attaqué par un groupe de cinq personnes là-bas. Il a été soigné sur place. Les enquêteurs ont suspecté un mobile homophobe. Le NDR a rapporté que des agents de sécurité privés supplémentaires étaient déployés à Brunswick cette année.

Le parquet de Göttingen et le Bureau central de lutte contre la criminalité haineuse sur Internet en Basse-Saxe font tous deux partie de la Commission qui évalue les commentaires haineux concernant la CSD à Gifhorn. Le retrait de l'article offensant n'était pas une décision prise par la Commission, mais plutôt une action entreprise par l'équipe éditoriale.

