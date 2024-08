Situé dans la région du Landkreis de Vogtland - Enquête sur les lésions physiques graves infligées aux puces

Il y a une enquête en cours dans le district de Vogtland, en particulier concernant un incident classé comme contact physique nuisible. Les rapports préliminaires suggèrent qu'un individu de 64 ans a empêché un homme de 23 ans d'entrer dans un commerce à Plauen. Le motif semble être une cigarette que le jeune homme fumait. Selon l'homme âgé, le jeune homme a ensuite manifesté des intentions menaçantes. En réponse, le 64 ans aurait frappé l'homme de 23 ans dans la partie supérieure du torse et lui aurait donné un coup de pied à la jambe. Après d'autres menaces de la part du jeune homme de 23 ans, les deux parties sont parties.

Cependant, le jeune homme est revenu sur les lieux peu de temps après. À l'intérieur du commerce, il aurait pointé un couteau sur un employé de 77 ans, selon la police. L'employé âgé a déclaré que le jeune homme cherchait le 64 ans. During this incident, the 77-year-old employee claimed to have sustained minor injuries from the knife's tip. Subsequently, the employee used an animal deterrent spray, prompting the suspect to flee. The suspect was eventually apprehended and detained temporarily. He now faces charges of threatening behavior and causing harmful physical injury. Additionally, the 64-year-old is under scrutiny for physical assault charges.

Le retour du jeune homme au commerce était dû à une autre enquête sur une capacité concernant le 64 ans. Le couteau que le jeune homme aurait utilisé était de taille relativement petite, causant seulement des blessures mineures à l'employé de 77 ans.

