- Enquête sur les décès de sans-abri non encore terminée

Quatre mois après la mort d'un homme sans-abri dans l'Allgäu suite à une agression par un adolescent, l'enquête approche de son terme. Les autorités espèrent disposer de tous les documents nécessaires d'ici début septembre, a déclaré un porte-parole du parquet de Kempten à l'agence Deutsche Presse-Agentur. Ensuite, une décision sera prise sur le fait de savoir si des charges seront retenues contre le suspect de 17 ans et, le cas échéant, de quel ordre. La police criminelle a déjà remis son rapport final au parquet.

Police: L'agression semble avoir été sans provocation

Le jeune de 17 ans est en détention depuis son arrestation en mai, suspecté de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est soupçonné d'avoir attaqué l'homme sans-abri de 53 ans à Immenstadt (district d'Oberallgäu) sans raison apparente.

Initialement, la police a rapporté que l'homme avait subi des "blessuresapparentes superficielles" à la tête et avait décliné les soins médicaux. Plus tard, le quinquagénaire s'est retiré dans le vestibule d'une succursale bancaire pour y passer la nuit. Il y a été trouvé le lendemain matin dans un état critique et est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale.

L'hémorragie cérébrale est-elle un résultat direct de l'agression nocturne?

Il est toujours incertain que l'hémorragie cérébrale soit un résultat direct de l'agression nocturne. Le parquet de Kempten attend les résultats d'une expertise médicale, a déclaré le porte-parole. De plus, les résultats d'un test ADN et d'une évaluation psychiatrique du suspect sont toujours en attente. Le jeune avait été temporairement placé dans un établissement thérapeutique et recevait des soins psychiatriques pour adolescents.

Le jeune de 17 ans était déjà connu de la police pour des antécédents de cambriolage, de vol, d'insulte, de menace et de violence, a déclaré un porte-parole du parquet de Kempten peu après l'arrestation. Le jeune est

