Enquêtes en cours suite à un incident routier inhabituel près de Neumünster

La journée suivant un accident inhabituel sur l'A7 près de Neumünster, où un policier a tiré intentionnellement, les enquêtes se poursuivent. Un homme de 55 ans est désormais suspecté de tentative de coups et blessures dangereux, de menaces et d'autres infractions possibles, selon le procureur en chef de Kiel, Henning Hadeler.

Le lundi, l'homme roulait à grande vitesse en zigzagant sur toutes les voies, selon les rapports de police. Les officiers dans deux voitures de police non marquées, qui se trouvaient dans la région, ont tenté d'arrêter et de contrôler le conducteur de 55 ans. Sa voiture a percuté et s'est renversée. Il est ensuite sorti du véhicule et a menacé la police avec un couteau. Après des tentatives infructueuses pour lâcher le couteau et un coup de semonce en l'air, un officier a tiré dans la cuisse de l'homme.

L'homme de 55 ans a été transporté à l'hôpital, où son état est stable. Aucun autre détail sur l'enquête ou les circonstances de l'incident n'a été fourni par Hadeler. Une procédure distincte examinera les circonstances du tir.

L'A7 a été complètement fermée dans le sens sud entre les échangeurs Neumünster Nord et Neumünster-Mitte pendant plusieurs heures suite à l'incident, entraînant des perturbations de la circulation importantes.

La police examine tous les détails liés à l'accident routier inhabituel près de Neumünster, car plusieurs infractions graves sont en cours d'enquête en raison de l'incident. En raison du comportement dangereux du conducteur de 55 ans pendant l'accident, la possibilité d'autres accidents liés ne peut être exclue.

