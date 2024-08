- Enquête sur les agressions sexuelles et les agressions dans les bains en plein air

À Dortmund, un adolescent de 15 ans est suspecté d'avoir touché de manière inappropriée une fille du même âge dans une piscine municipale. Les policiers ont temporairement arrêté le suspect, selon les informations de la police. Lors de l'évacuation de l'adolescent, des altercations ont eu lieu entre les proches de la fille et les amis du jeune homme. Par ailleurs, une bagarre entre deux groupes de jeunes et une foule importante a été signalée à la piscine le mardi soir. Suite à cet incident, deux autres adolescents de 15 ans ont également été temporairement arrêtés.

Les enquêteurs examinent actuellement si l'infraction sexuelle présumée et la bagarre sont liées grâce aux témoignages des témoins et aux vidéos prises avec des téléphones portables. La même chose est en cours pour une autre bagarre survenue plus tard dans la soirée dans la zone de la ville.

Environ 15 personnes étaient impliquées dans cet incident et ont pris la fuite à l'arrivée de la police. Selon les témoignages, il est possible que certains participants à la bagarre de la piscine aient également été impliqués dans la bagarre ultérieure, comme l'indique le rapport.

L'enquête sur l'incident à la piscine inclut également l'examen de la possible lien entre les infractions sexuelles présumées et la bagarre qui a suivi. Il est important de noter que certains individus impliqués dans la bagarre à la piscine pourraient également avoir participé à une bagarre ultérieure, selon les témoignages des témoins.

Lire aussi: